Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Skvělý sjezd. Ledecká byla jen jedenáct setin od stupňů vítězů

Sport,ČTK

Ester Ledecká obsadila šesté místo ve sjezdu SP ve Val d'Isère a vybojovala tak nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Rakušanka Cornelia Hütterová.

Ester Ledecká
Ester LedeckáFoto: REUTERS
Reklama

Třicetiletá Ledecká navázala na výsledky z tréninků ve Francii, v nichž zajela pátý a šestý čas. Vylepšila také umístění z předchozích sjezdů ve Svatém Mořici, kde byla dvaadvacátá a sedmnáctá. Jedenáct setin ztratila bronzová medailistka z letošního mistrovství světa na jednačtyřicetiletou americkou hvězdu Lindsey Vonnovou, druhá byla Němka Kira Weidleová-Winkelmannová.

"Myslím, že to byla dobrá jízda. Postupně se krůček po krůčku zlepšuju a mám z toho radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn," řekla v nahrávce pro média Ledecká.

Ledecká vyrazila na trať s číslem 7. V úvodních dvou sektorech nabrala půlvteřinovou ztrátu, tu se jí ale dařilo postupně stahovat. Před závěrečným úsekem měla manko osm setin na Weidleovou-Winkelmannovou, nakonec ale ztratila na Němku dvě desetiny. Patřilo jí průběžné třetí místo.

Před Ledeckou se vzápětí dostaly ještě Vonnová, Hütterová a Italka Laura Pirovanová. Za českou reprezentantkou naopak skončila favoritka Sofia Goggiová. Italská lyžařka sice v polovině jízdy vedla, po chybě ve čtvrtém sektoru ale nabrala klíčovou ztrátu a skončila osmá.

Reklama
Reklama

Třiatřicetiletá Hütterová vybojovala jubilejní desáté vítězství ve Světovém poháru a páté ve sjezdu. Naposledy triumfovala v únoru ve stejné disciplíně v norském Kvitfjellu. Vítězka malého křišťálového glóbu ze sjezdu z předloňské sezony vyhrála ve Val d´Isere poprvé.

Program ve francouzském středisku vyvrcholí nedělním superobřím slalomem.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):

Ženy - sjezd: 1. Hütterová (Rak.) 1:41,54, 2. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,26, 3. Vonnová (USA) -0,35, 4. Štuhecová (Slovin.) -0,39, 5. Pirovanová (It.) -0,41, 6. Ledecká (ČR) -0,46.

Reklama
Reklama

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Vonnová 240, 2. Aicherová (Něm.) 171, 3. Hütterová 155, 4. Goggiaová (It.) 142, 5. Weidleová-Winkelmannová 130, 6. Eggerová (Rak.) 123, ...14. Ledecká 63.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 558, 2. Robinsonová (N. Zél.) 404, 3. Aicherová 345, 4. Rastová (Švýc.) 343, 5. Moltzanová (USA) 312, 6. Colturiová (Alb.) 302, ...33. Ledecká 78.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit
EU Leaders attend a migration breakfast prior to EU Summit

Prohra von der Leyenové a Merze. Summit v Bruselu má nečekaného vítěze

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek řekla, že z bruselského summitu neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Po 16hodinovém jednání přišel dramatický závěr: Ukrajina sice dostane 90 miliard eur, ovšem nepůjdou ze zmrazených ruských aktiv, jak někteří evropští lídři navrhovali.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama