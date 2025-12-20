Skvělý sjezd. Ledecká byla jen jedenáct setin od stupňů vítězů

Ester Ledecká obsadila šesté místo ve sjezdu SP ve Val d'Isère a vybojovala tak nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Rakušanka Cornelia Hütterová.
Třicetiletá Ledecká navázala na výsledky z tréninků ve Francii, v nichž zajela pátý a šestý čas. Vylepšila také umístění z předchozích sjezdů ve Svatém Mořici, kde byla dvaadvacátá a sedmnáctá. Jedenáct setin ztratila bronzová medailistka z letošního mistrovství světa na jednačtyřicetiletou americkou hvězdu Lindsey Vonnovou, druhá byla Němka Kira Weidleová-Winkelmannová.
"Myslím, že to byla dobrá jízda. Postupně se krůček po krůčku zlepšuju a mám z toho radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn," řekla v nahrávce pro média Ledecká.
Ledecká vyrazila na trať s číslem 7. V úvodních dvou sektorech nabrala půlvteřinovou ztrátu, tu se jí ale dařilo postupně stahovat. Před závěrečným úsekem měla manko osm setin na Weidleovou-Winkelmannovou, nakonec ale ztratila na Němku dvě desetiny. Patřilo jí průběžné třetí místo.
Před Ledeckou se vzápětí dostaly ještě Vonnová, Hütterová a Italka Laura Pirovanová. Za českou reprezentantkou naopak skončila favoritka Sofia Goggiová. Italská lyžařka sice v polovině jízdy vedla, po chybě ve čtvrtém sektoru ale nabrala klíčovou ztrátu a skončila osmá.
Třiatřicetiletá Hütterová vybojovala jubilejní desáté vítězství ve Světovém poháru a páté ve sjezdu. Naposledy triumfovala v únoru ve stejné disciplíně v norském Kvitfjellu. Vítězka malého křišťálového glóbu ze sjezdu z předloňské sezony vyhrála ve Val d´Isere poprvé.
Program ve francouzském středisku vyvrcholí nedělním superobřím slalomem.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):
Ženy - sjezd: 1. Hütterová (Rak.) 1:41,54, 2. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,26, 3. Vonnová (USA) -0,35, 4. Štuhecová (Slovin.) -0,39, 5. Pirovanová (It.) -0,41, 6. Ledecká (ČR) -0,46.
Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Vonnová 240, 2. Aicherová (Něm.) 171, 3. Hütterová 155, 4. Goggiaová (It.) 142, 5. Weidleová-Winkelmannová 130, 6. Eggerová (Rak.) 123, ...14. Ledecká 63.
Průběžné pořadí SP (po 12 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 558, 2. Robinsonová (N. Zél.) 404, 3. Aicherová 345, 4. Rastová (Švýc.) 343, 5. Moltzanová (USA) 312, 6. Colturiová (Alb.) 302, ...33. Ledecká 78.
