"Superhvězdu nikdo nedoběhne." Světová média vstřebávají českou senzaci Zabystřana

Jako o senzaci, zápisu do historie Světového poháru či nečekané porážce legendárního Švýcara Marca Odermatta píšou světové agentury o dnešním vítězství Jana Zabystřana v superobřím slalomu ve Val Gardeně. Reuters i AFP poznamenávají, že Zabystřan na trati zúročil zlepšené závodní podmínky.
Zabystřan se podle APA postaral ve Val Gardeně o senzaci. Rakouská agentura napsala, že Čech, jehož dosavadním nejlepším výsledkem ve Světovém poháru bylo osmé místo, využil vyššího startovního čísla 29. Svou jízdou odsunul na druhé místo Švýcara Odermatta, který do té doby vedl. APA si rovněž povšimla toho, že Zabystřan se stal prvním českým mužským lyžařem, který kdy na SP slavil vítězství.
Agentura SID k Zabystřanově vítězství napsala, že legendární sjezdovka Saslong opět dostála své pověsti jako svahu senzací. "Superhvězdu nikdo nedoběhne," uvedla německá agentura o sjezdovce. "Když na Světovém poháru super-G ve Val Gardeně vše vypadalo na 51. vítězství dominantního Marca Odermatta, tak se náhle z Ciampinoi přiřítil Čech Jan Zabystřan," dodala s tím, že do té doby vedoucí Švýcar mu s úsměvem zatleskal.
Reuters napsal, že Zabystřan se startovním číslem 29 plně využil zlepšené světelné podmínky a mírný vítr v zádech, takže porazil favorizovaného Odermatta. Agentura rovněž připomenula, že Zabystřan je prvním mužským lyžařem reprezentujícím Česko, který vyhrál závod Světového poháru v alpském lyžování. "Český rodák Jan Hudec vyhrál dva závody Světového poháru, soutěžil ale za Kanadu," poznamenala.
Světový pohár v alpském lyžování podle AFP po prvním vítězství ve slalomu pro Brazílii, o které se v listopadu postaral Lucas Pinheiro Braathen, a Zabystřanově dnešní výhře v super-G objevuje nové hranice. Stejně jako Braathen se nyní i český lyžař zapsal do historie Světového poháru, když porazil nesporného krále disciplíny Švýcara Odermatta, míní francouzská agentura.
"Zatímco Braathen, který řadu let reprezentoval Norsko, než si vybral Brazílii, zemi své matky, nepatřil k neznámým, neboť v roce 2023 vyhrál ve slalomu křišťálový glóbus, Zabystřanovým nejlepším výsledkem v kariéře bylo pouze jedno umístění v první desítce," uvedla AFP. Podobně jako Reuters francouzská agentura poznamenala, že Čech využil zlepšených podmínek a Odermatta předstihl o 22 setin sekundy.
Kladnu nepomohl ani návrat legendy. Proti Jihočechům Jágr posbíral jen dva fauly
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 31. kole extraligy na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů.
ŽIVĚUkrajina zasáhla další ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, píší média
Ukrajinské drony zasáhly třetí těžební plošinu v Kaspickém moři, která patří ruské společnosti Lukoil. Napsaly to v pátek ukrajinské servery RBK-Ukrajina, Ukrajinska pravda nebo agentura Unian s odvoláním na své zdroje v ukrajinské tajné službě SBU. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
České zbrojení: Drony z Kolína deptají Rusy. Aby odolaly, co tři měsíce se inovují
Nic tu nenapovídá tomu, že uvnitř jedné z nízkých hal vznikají měsíčně stovky dronů včetně těch sebevražedných. Už od roku 2023 je přitom kolínská firma U&C UAS jedním z nejdůležitějších dodavatelů bezpilotních prostředků pro bránící se Kyjev. Podnik sice vznikl jako záložní kapacita původního výrobního závodu na Ukrajině, teď už ale funguje jako plnohodnotná továrna. A o zákazníky nemá nouzi.
Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma zakázku získala v mezinárodním tendru, uspěla před několika globálními konkurenty. Společnost o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla.
Komentář: O slabém postavení pacientů, morálce lékařů a nelegálním byznysu
Kdysi za mnou přišel do ambulance pacient a měl s sebou rozsáhlý seznam otázek. Když jsem na všechny uspokojivě odpověděl, svěřil se mi, že je Čechoameričan a velice se bojí, že mu lékaři neudělají takový zákrok, který opravdu potřebuje.