Z Ukrajinky je během války postrach ruských tenistek. Ruku jim prý jen tak nepodá

Je jí už 30 let, doma má téměř tříletou dceru a na grandslamu likviduje jednu soupeřku za druhou. Elina Svitolinová si nyní zahraje o semifinále Australian Open. Ukrajinka si od začátku války v její domovině drží neporazitelnost proti ruským soupeřkám a slitování vůči nim prý rozhodně nemá, ani co se podání ruky týče.

Video: Associated Press

Rodačka z Oděsy byla už v minulosti třetí hráčkou světa, ale vždy patřila mezi nejlepší tenistky historie, které nikdy nevyhrály grandslam, ani se na něm nikdy nedostaly do finále.

Teď má další šanci své prokletí na turnajích velké čtyřky zlomit. Probila se do čtvrtfinále Australian Open a navíc u toho ještě vylepšila pro ni jednu důležitou statistiku.

Během války na Ukrajině totiž ještě neprohrála s ruskou tenistkou. Nyní má tuto statistiku už 7:0. Tentokrát to odnesla Veronika Kuděrmetovová.

"Jsem nesmírně motivovaná vyhrávat tyhle zápasy. Jsem šťastná, když se Ukrajinci mohou ráno vzbudit a přečíst si i takhle dobrou zprávu," uvedla.

Od začátku ruské invaze do její domoviny se také drží gesta nepodávat soupeřkám ze země agresora ruku. Nejen Ruskám ale i "spojencům" z Běloruska.

"A nevidím moc nadějí, že by se to v budoucnu změnilo. Lidé občas zapomínají, že válka stále probíhá a pořád potřebujeme pomoc. Nikomu to nepřeji, ale je strašné číst si pořád dokola zprávy, jak některý z vaši přátel zemřel v přední linii rukou ruského vojáka," prohlásila.

Sama tuší, že situace ve světě je s nástupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa nejistá. "Momentálně nikdo neví, co bude. Jestli dokáže ukončit válku do pár dnů, jak někdo říká. Nezbývá nám všem, než čekat," myslí si.

Radosti ale ukrajinskému lidu může díky výkonům v Austrálii zanechat ještě mnohem víc, čeká ji totiž bitva o poslední čtyřku na grandslamu.

"Je to šance přinést národu zase trochu světla. Zlepšit jim náladu v těch těžkostech, které zažívají každý den. Mám radost, jak se mi tu daří, našla jsem bojovného ducha, chodím na kurt s tím, že i když třeba nevyhraju, rozhodně to soupeřce nedám zadarmo," dodala.

Aktuálně dvacátou sedmou hráčku světa ale čeká ve středu další těžká výzva. Vyzve totiž zkušenou Američanku Madison Keysovou, které momentálně patří 14. pozice v rankingu a která už si semifinále v Melbourne zahrála dvakrát.