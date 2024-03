Výsledek je velmi dobrý, ale... Haškovi se nelíbila pasivita, chválil pracovitost

Nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek si po výhře 2:1 v přípravě v Norsku pochvaloval, že pro sebedůvěru je vždy důležité odstartovat vítězně. Své svěřence pochválil za obrat v utkání a bojovnost, ve hře ale viděl řadu rezerv. Na tiskové konferenci uvedl, že by si například představoval aktivnější pojetí.

"Vítězství je důležité pro nás pro všechny, pro sebedůvěru a sebevědomí. Jsme s kluky pohromadě pár dní, ale jsem naprosto spokojený, jak všichni pracují a jaký mají přístup. Teď nás čeká ještě domácí zápas, ve kterém to chceme potvrdit a udržet se na vítězné vlně," citoval web FAČR z tiskové konference Haška, jehož svěřenci v úterý v druhém z březnových duelů přivítají Arménii.

V Oslu reprezentanti prohrávali od 20. minuty, ale v 37. minutě srovnal David Zima a v závěru dokonal obrat střídající Antonín Barák. "Vždy je lepší vyhrát než prohrát. Jsem také rád, že je na klucích vidět, že nic nevypustí a makají. Výsledek je samozřejmě velmi dobrý, ale všichni jsme viděli, že co se týče hry, máme stále na čem pracovat," řekl Hašek.

"Uděláme si rozbor a vše si k tomu řekneme. Největší plus pro mě bylo to, jak všichni pracovali včetně hráčů, kteří přišli na hřiště v průběhu zápasu a pomohli nám fyzicky i psychicky," doplnil šedesátiletý kouč, který převzal mužstvo v lednu po Jaroslavu Šilhavém.

Nelíbila se mu především pasivita v úvodu utkání. "Jednoznačně jsme nechtěli hrát v tak hlubokém bloku. V určitých chvílích to pak vedlo ke kombinacím, které byly rizikové. Nedařilo se nám z toho bloku dostat, i když jsme se snažili dostat výš," uvedl.

"Prvních 20 minut byl presink domácích hodně agresivní a nedařilo se nám z toho dostat. Na tom určitě musíme zapracovat, abychom byli odvážnější. Abychom mohli hrát také více na soupeřově polovině včetně toho, abychom se tam dostávali ve větším počtu hráčů," podotkl Hašek, jenž už český tým vedl v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou.

Měl radost z branky Baráka, který při návratu do reprezentace v 85. minutě z přímého kopu rozhodl. "Já jsem věděl, že si to vezme Tonda. Jen jsem si přál, aby trefil branku. Tohle je jeden z důvodů, proč je tady. On se umí soustředit na ty nejdůležitější okamžiky v zápase a opět to prokázal," řekl Hašek.

V základní sestavě mimo jiné postavil kapitána Sparty Ladislava Krejčího mladšího na pozici defenzivního záložníka, i když v klubu hraje na stoperu. "Chtěli jsme si tuto variantu vyzkoušet a byli jsme připravení, že to můžeme v průběhu zápasu prohodit. Po těch úvodních 20 minutách a inkasovaném gólu jsme uvažovali o tom, že to shodíme na tři stopery. Jsem jen rád, že takového hráče v mužstvu máme, protože je pro nás důležité, že zvládne hrát na dvou pozicích," doplnil Hašek.