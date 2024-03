"Role favoritů jim stoupla do hlavy." San Marino čeká věčně, neuspělo ani s Karibčany

Zkraje probíhající reprezentační přestávky na sebe nebývalou pozornost stáhli fotbalisté San Marina. Nejhorší tým světového žebříčku FIFA vyhlásil útok na první vítězství po 20 letech, ale první pokus mu ve středu večer nevyšel.

Fotbalisté San Marina sice čtyřikrát v řadě skórovali, ale na výhru čekají dlouhých 20 let. | Foto: Reuters

Série San Marina, posledního (210.) mužstva mezistátního rankingu, bez výhry se natáhla už na 137 zápasů. Ve středu padli fotbalisté městského státečku v duelu proti karibskému souostroví Svatý Kryštof a Nevis 1:3.

Přitom se v týmu tolik dušovali, že tentokrát konečně nastal čas.

"Nemám ponětí, co se stane, když vyhrajeme," zasnil se záložník Lorenzo Capicchioni v rozhovoru pro Guardian. "Bylo to pro nás vždy něco zcela nedosažitelného, ale tentokrát to rozhodně dokážeme," věřil.

Jedinou výhru z dosavadních 202 oficiálních utkání zaznamenali hráči San Marina v dubnu 2004 v přátelském duelu s Lichtenštejnskem, které udolali 1:0.

"Byli jsme tehdy více než fotbalový tým, než skupina fotbalistů. Byli jsme skupina přátel, kteří se obětovali a bojovali, dali vše do toho, aby splnili cíl," vzpomínal pro Guardian tehdejší bek Simone Bacciocchi.

V dalších letech polykali Sanmarinci v kvalifikacích o mistrovství Evropy i světa těžké debakly. Rekordně prohráli v roce 2006 s Němci 0:13, o měsíc později podlehli v Liberci Čechům 0:7, což doteď znamená zase český rekord (dělený s dalšími třemi zápasy).

Češi hráli proti výběru San Marina šestkrát a vždy zvítězili, s celkovým skóre 31:0. Takřka před každým vzájemným střetnutím se v českých médiích řešily civilní profese hráčů San Marina. Právník, prodavač keramiky, opraváři televizí.

Dodnes bývá maximem, kam až se reprezentanti San Marina v klubovém fotbale vyškrábou, Serie C, tedy třetí nejvyšší italská soutěž. Většina jich působí v domácí "městské" lize, fotbal je neživí.

Výsledky šly ale v posledních letech nahoru. I díky nové Lize národů, ve které se Sanmarinci častěji potkávají s ostatními evropskými trpaslíky. Došli tak třeba k remíze 0:0 s Gibraltarem, ale hlavně koušou i silné soupeře. Vysoké porážky už nebývají obvyklé.

Vloni na podzim měli Sanmarinci sérii, ve které doma trápili Dány (1:2), skórovali také v Kazachstánu (1:3) a pak doma znovu sahali po bodovém zisku proti Finsku (1:2).

Proto také před aktuálním blokem přípravných zápasů tolik optimismu.

Do domácího přáteláku s ostrovy Svatý Kryštof a Nevis vstupovalo San Marino dokonce v roli kurzového favorita podle sázkových kanceláří a někteří uživatelé sociální sítě X utkáním v Serravalle doslova žili.

Po 20 minutách otevřel skóre proměněnou penaltou Filippo Berardi a účet "San Marino fan account" zveřejnil jako důkaz radostné euforie změť velkých písmenek.

Vzápětí přišel další status psaný verzálkami: "Skórovali jsme ve čtyřech zápasech v řadě. Znovu jsme přepsali historii!" Což je pravda, protože takovou sérii San Marino skutečně nepamatuje.

Jenomže Svatý Kryštof a Nevis ještě v prvním poločase zápas obrátil a nakonec vyhrál 3:1. Fanouškovský účet přešel z euforie k tradičnímu žehrání na smůlu, neboť se na sociální síti X sám prezentuje jako příznivec "nejnešťastnějšího týmu světa".

"Role favoritů jim stoupla do hlavy," napsal uživatel Johnny Utah.

"Normálně se snažíme co nejdéle udržet skóre 0:0, ale teď musíme hrát jinak. Musíme to být my, kdo se pokusí skórovat a útočit," vyprávěl před zápasem záložník Capicchioni.

To samé bude nejspíš platit i v neděli, kdy se znovu v sanmarinském Serravalle od 20:45 hraje odveta. V červnu potom čekají na nejhůře postavený tým světového žebříčku Slováci a Kypřané.