"Zoufalče cikánskej." Kouč Rada dostal za rasismus tvrdý trest, je připravený skončit

Trenér fotbalistů pražské Dukly Petr Rada dostal od disciplinární komise rekordní osmiměsíční trest za rasistickou urážku při utkání 17. kola druhé ligy proti Zbrojovce Brno.

Bývalý kouč reprezentace tak nesmí na lavičku do konce aktuální sezony ani v průběhu takřka celé podzimní části nadcházejícího ročníku, navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun.

Rada ČTK řekl, že se proti verdiktu odvolá, případně je připravený skončit s trénováním. O bezprecedentním trestu informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí v Česku profesionální soutěže.

Rada se provinil v duelu úvodního jarního kola, který skončil na Julisce 3:3. "Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem," uvedl předseda komise Richard Baček.

Komise zahájila s Radou řízení před dvěma týdny. V zápise z jednání stojí, že kouč Pražanů je vyšetřovaný kvůli možné urážce brněnského trenéra Tomáše Polácha výrokem "zoufalče cikánskej".

"V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu," řekl Rada ČTK.

"S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů," přidal pětašedesátiletý kouč.

Ihned po druholigovém šlágru mezi aktuálním lídrem tabulky Duklou s loňským účastníkem nejvyšší soutěže si na sociální síti X stěžoval na Radovo chování funkcionář brněnského klubu Petr Boháček.

"Disciplinární komise zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna. To je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší," doplnil Baček.

Bývalý reprezentační obránce a kouč Teplic, Jablonce, Liberce nebo obou pražských "S" je v průběhu své trenérské kariéry opakovaně trestán disciplinární komisí. Naposledy dostal Rada v říjnu třízápasový distanc a pokutu 30 tisíc korun za to, že během utkání v Chrudimi vyhrožoval asistentovi rozhodčího Tomáši Mokruschovi.