Slovenský talent přechází na českou stranu. Neuvěřitelný hráč, radoval se Voráček

Český hokej získal do budoucna zajímavou posilu. Obránce Vladimír Dravecký mladší se rozhodl přejít na českou stranu ze Slovenska, kde necítil dostatečný zájem o své služby. Jeho otec Vladimír, někdejší kapitán slovenské reprezentace, má za sebou deset sezon v Třinci a pět extraligových titulů.

Proto i šestnáctiletý Dravecký strávil většinu dosavadního života v Česku a u Ocelářů prošel mládežnickými kategoriemi. Až před rokem se vydal na Slovensko, kvůli tomu, aby mohl reprezentovat zemi svých rodičů.

Podle pravidel IIHF potřeboval mít odehráno alespoň 16 měsíců v ligách na Slovensku, aby měl otevřené dveře do dospělého národního týmu.

Dnes je vše jinak.

Po sezoně v Košicích a projektovém týmu slovenské osmnáctky odchází Dravecký do švédského Rögle. A slovenský dres vymění za český.

"V Česku žiju od šesti let. Tato země mě hokejově vychovala, cítím se tady doma a mám tady nejvíce kamarádů," vysvětloval mladý hokejista, který se díky otcovu angažmá narodil v americkém Manchesteru, pro klubový web Třince.

Vloni v Košicích se stal ve věku 15 let, 10 měsíců a 12 dní druhým nejmladším střelcem ve slovenské extralize, zahrál si na turnajích slovenských reprezentací do 17 a 18 let.

Nominace na dubnové mistrovství světa hráčů do 18 let ho však minula. Nenastoupil tedy za Slováky na oficiální akci IIHF, a tak je přechod k Čechům možný.

"Strávil jsem uplynulý ročník na Slovensku, abych měl jednoho dne možnost svobodné volby. Chci hrát mezinárodní hokej a na Slovensku v současné době necítím o své služby takový zájem, což samozřejmě plně respektuji," pokračoval Dravecký junior ve svém vyjádření.

"Tenhle hráč je neuvěřitelný," radoval se bývalý český reprezentační kapitán Jakub Voráček na sociální síti X, když zprávu zaregistroval.

"Bek číslo jedna za pět let u nás v národním týmu," dodal dokonce.

"Považuji své rozhodnutí za přirozené. V Česku jsem vychodil školy, v českém klubu jsem si prošel mládežnickými kategoriemi," poznamenal Dravecký, který by mohl pomýšlet vysoko na draftu NHL v roce 2026.

První akce v dresu "nové" země čeká Draveckého už za pár týdnů. Jeho jméno se totiž objevilo v nominaci české osmnáctky před nadcházejícím Hlinka Gretzky Cupem.

Tradiční letní turnaj se bude hrát letos na začátku srpna v Edmontonu. Vloni v Břeclavi zazářili čeští mladíci druhým místem.

"Vůči Slovensku ale nechovám žádnou zášť, vždy jsem se vnitřně cítil spíš Čechoslovákem a vždy ve mně velký kus Slovenska zůstane. To ani jinak nejde," uzavřel talentovaný hokejista.

Jeho otec, jenž nastupuje v útoku, oslavil v červnu 39. narozeniny a chystá se na jedenáctý ročník v řadě v týmu Ocelářů, který bude v extralize znovu obhajovat mistrovský titul.