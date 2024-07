"Ruku bych mu nepodal." Ovečkin schytal v Rusku nečekaně ostrou kritiku

Hokejový křídelník Alexandr Ovečkin čelí v posledních letech velké kritice. Další přišla z poměrně překvapivých míst. Slavný ruský cestovatel Fjodor Koňuchov nicméně vytáhl jiné střelivo než většina ostatních.

Ovečkin nahání Waynea Gretzkyho a může se stát nejlepším kanonýrem v historii severoamerické NHL.

V internetových diskuzích však místo obdivu často přitahuje velmi kritické poznámky.

Důvod je známý. Ovečkinovi na instagramovém profilu stále visí profilová fotka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který od února 2022 vede dobyvačnou válku na sousední Ukrajině.

Pocity části veřejnosti v minulosti zvěčnil na stránkách deníku New York Post známý novinář Larry Brooks, který Ovečkinovi v honbě za rekordem nedokáže fandit.

"Je nemožné oslavovat muže, který se léta nejen veřejně hlásil ke genocidnímu ruskému prezidentovi Putinovi a jeho politice, ale dokonce se pokoušel vést hnutí na jeho podporu," spustil Brooks.

"Nejde jen o profilovou fotku, na které Ovečkin pózuje s Putinem a která zůstává na jeho účtu - možná kvůli strachu z následků za její odstranění. Jde o to, že Ovečkin v roce 2017 založil Putin Team, zamýšlené sociální hnutí v souvislosti s ruskými prezidentskými volbami 2018," doplnil.

Sám Ovečkin se k invazi na Ukrajinu vyjádřil hned v únoru 2022.

"Prosím, už žádnou válku. Nezáleží na tom, kdo v ní je - Rusko, Ukrajina, další země," pronesl.

Když měl okomentovat, zda stále podporuje Putina, sklouzl k obecnému prohlášení: "Je to můj prezident. Ale jak jsem říkal, nejsem v politice. Jsem sportovec. Doufám, že to brzy skončí. Je to těžká situace pro obě strany."

Válka však stále trvá a z Ovečkina je kvůli dřívějšímu aktivismu, proti němuž se později jasně nevymezil, vysoce kontroverzní persona.

Doma v Rusku se těší obrovské popularitě, ale i tam najde kritiky. Překvapivě tvrdě se do střelce nedávno opřel Fjodor Koňuchov, pravoslavný kněz a slavný dobrodruh, jemuž se povedl "cestovatelský Grand Slam". Byl na obou pólech a zdolal nejvyšší hory všech kontinentů.

"Ovečkinovi bych ruku nepodal!" řekl Koňuchov ruské stanici Matč TV.

A důvod? "Hraje v Americe. Nemyslí na Rusko, ale jen na vydělávání peněz. Musí hrát v Rusku, velebit naši vlast! Gretzkyho nepřekoná. Jako sportovce ho nerespektuji," pálil cestovatel.

Když od novinářského tazatele slyšel námitky, že by "takové věci neměl říkat" a že "Ovečkin je vlastenec", dodal: "Tak ať se vrátí do KHL a hraje před našimi fanoušky! Uvidíme, jaký je to patriot."

Osmatřicetiletý Ovečkin, jenž v minulosti snad nikdy neodmítl reprezentační pozvánku, má v NHL smlouvu ještě na dva roky.

Na druhém místě historické tabulky střelců mu k překonání Gretzkyho chybí 42 branek. Tolik jich ještě v nedávné minulosti bez problémů stihl za jednu sezonu.

V posledním ročníku se ale bezprecedentně zadrhl a jen díky strhujícímu finiši dosáhl na pořád ještě slušných 31 tref. V play off pak jako kapitán Washingtonu vyhořel, když ve čtyřech startech vůbec nebodoval a vypálil jen pětkrát.

Pokud bude stárnoucí hvězda ve výkonnostním sešupu pokračovat, Gretzkyho by nemusela překonat ani za dva roky.