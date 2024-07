Češi v úžasu, klub NHL na ně vsadil ve velkém: Hezké, že uznává naši kvalitu

Takový výběr se vidí málokdy. Z českých hokejistů, kteří uspěli na letošním draftu severoamerické NHL, jich skoro čtvrtina zamířila do jediného klubu - St. Louis Blues.

Jako by skauti Blues sledovali z evropských reprezentací na mládežnických turnajích jen tu českou.

Americký klub totiž v uplynulém draftu NHL ukázal na jednoho Rusa, který se na mezinárodní scéně kvůli ruské válce na Ukrajině neobjevil, dále na dva Američany, tři Kanaďany a tři Čechy.

Obránce Adam Jiříček, mladší bratr vycházející české hvězdy Davida Jiříčka, šel na řadu v prvním kole na 16. místě. Útočníci Ondřej Kos a Adamem Jechem prošli třetím kolem. A aby toho nebylo málo, jedním z vybraných Američanů byl bek Lukas Fischer, jenž má i české občanství. Je synem bývalého úspěšného zadáka Jiřího Fischera.

"Tohle je fakt šílený," hlásil Jecho Kosovi, když se viděli ve stejném dresu. "Ještě Jířa!" dodal s odkazem na Jiříčka.

"Je vážně hezké vidět, že v téhle organizaci uznávají kvalitu českých hráčů. Také je skvělé, že teď na rozvojovém kempu klubu budu mít kolem sebe někoho, koho znám hrozně dobře. Snad to dotáhneme až do NHL," líčil Jecho oficiálnímu webu Blues.

St. Louis si nevybralo tři Čechy naráz poprvé. Před 20 lety ukázalo v prvním kole na brankáře Marka Schwarze, ve čtvrtém na útočníka Michala Birnera a v šestém na obránce Romana Poláka.

Jinak ale takové hody běžné nejsou, zvlášť v krizi, z níž český hokej začal viditelně šplhat nahoru teprve nedávno.

Letošek je navíc unikátní v tom, že se Jiříček a spol. vešli do prvních třech kol, a tak mají pro budoucnost týmu nezanedbatelný význam.

Online deník The Athletic ohodnotil draftový výkon St. Louis známkou B a zaměřil se právě na Čechy.

"Adam Jiříček vypadá bek do prvních dvou páru v NHL. Ondřej Kos na začátku sezony jasně směřoval do druhého kola, ale vykolejily ho zdravotní problémy. Adam Jecho se propadl poté, co byl v posledních letech vyzdvihovaný, ale jeho cestu do NHL si pořád dokážu představit," napsal novinář věnující se skautingu Corey Pronman.

Mírně se propadl také Jiříček. Podle prvotních prognóz mohl skončit v elitní desítce jako bratr, ale později mu mimo jiné uškodilo ošklivé zranění kolena v úvodu mistrovství světa dvacítek.

Po operaci je stále ve fázi rekonvalescence. Na červencový rozvojový kemp St. Louis pojede, ale na led nepůjde.

V každém případě je teď největší mladou nadějí klubu mezi obránci.

"Když jsme uslyšeli, koho si před námi na 15. pozici vybral Detroit (norského útočníka Michaela Brandsegga-Nygarda, pozn. red.), byli jsme nadšení," popisoval generální manažer St. Louis Doug Armstrong radost z toho, že mu Jiříčka nikdo nesebral.

"Získali jsme hráče, kterého jsme měli vyhlédnutého. Adam dobře bruslí, rozehrává. Myslíme si, že je to obránce do prvních dvou párů. Takoví se hledají těžko," dodal manažer.

V minulém ročníku hrál za Blues jediný Čech - křídelník Jakub Vrána. Poměrně brzy ale skončil na farmě a teď mu končí smlouva.

V budoucnu by ale v St. Louis mohla vyrůst slušná česká kolonie. Vedle české trojice (s Fischerem čtveřice) z letošního draftu působí ve strukturách klubu ještě 19letý útočník Jakub Štancl, jenž v minulé sezoně okusil nejvyšší švédskou soutěž a na juniorském MS pomohl k bronzu.

Mezi talenty Blues patří také slovenští útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík.