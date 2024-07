Zápletka v jedné stopě. Martin na Sachsenringu spadl, v čele MotoGP je Bagnaia

Francesco Bagnaia na Ducati ovládl dnešní Velkou cenu Německa třídy MotoGP a ujal se vedení v šampionátu.

Dlouho to vypadalo, že obhájce titulu dojede druhý, protože v čele jel suverénně vítěz včerejšího sprintu Jorge Martin.

Jenže Španěl dvě kola před koncem svoji Ducati položil do štěrkové únikové zóny a nedojel. V důsledku toho v šampionátu rázem klesl na druhou pozici se ztrátou 10 bodů na nového lídra. Přitom kdyby Martin dojel do cíle na první příčce, vedl by MS o plných 20 bodů.

Bagnaia na Sachsenringu navázal na triumf z předchozí Grand Prix v nizozemském Assenu. Za továrním jezdcem Ducati dojeli dva jezdci stáje Gresini sedlající stroj téže značky. Druhý byl Marc Marquez a třetí jeho mladší bratr Marquez.

Ve třídě Moto2 vyhrál španělský jezdec Fermín Aldeguer. Český závodník Filip Salač na Sachsenringu chyběl, protože se stále nezotavil ze zranění, která si přivodil před týdnem po pádu v tréninku v Assenu.

Aldeguer si pro druhé vítězství v sezoně dojel s náskokem dvou sekund před Britem Jakem Dixonem. Třetí byl Japonec Ai Ogura a na druhé příčce průběžného pořadí na vedoucího Sergia Garcíu ze Španělska, jenž byl až sedmý, ztrácí sedm bodů. Salač je po druhém vynechaném závodě dvacátý.

V Moto3 zvítězil Kolumbijec David Alonso a šestým vítězstvím v dosavadních devíti Velkých cenách si upevnil vedení v šampionátu. Před dnes třetím Ivánem Ortolou ze Španělska má náskok 58 bodů. Druhé místo dnes obsadil Japonec Taijo Furusato.

Šampionát po letní pauze pokračuje 4. srpna v britském Silverstonu.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Alonso (Kol./CFMoto) 33:02,956, 2. Furusato (Jap./Honda) -0,187, 3. Ortolá (Šp./KTM) -0,339, 4. Fernández -2,362, 5. Piqueras (oba Šp./Honda) -2,438, 6. Jamanaka (Jap./KTM) -3,786.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Alonso 179 b., 2. Ortolá 121, 3. Holgado (Šp./GasGas) 120, 4. Veijer (Niz./Husqvarna) 115, 5. Muňoz (Šp./KTM) 84, 6. Jamanaka 72.

Moto2: 1. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) 35:07,384, 2. Dixon (Brit./Kalex) -2,159, 3. Ogura (Jap./Boscoscuro) -4,418, 4. Moreira (Braz./Kalex) -4,533, 5. Vietti (It./Kalex) -4,543, 6. Čantra (Thaj./Kalex) -4,651.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. García (Šp./Boscoscuro) 147, 2. Ogura 140, 3. Roberts (USA/Kalex) 123, 4. Aldeguer 108, 5. López (Šp./Boscoscuro) 93, 6. González (Šp./Kalex) 77, …20. Salač (ČR/Kalex) 14.

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 40:40,063, 2. M. Márquez -3,804, 3. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -4,334, 4. Bastianini -5,317, 5. Morbidelli (oba It./Ducati) -5,557, 6. Oliveira (Portug./Aprilia) -10,481.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Bagnaia 222, 2. Martín (Šp./Ducati) 212, 3. M. Márquez 166, 4. Bastianini 155, 5. Viňales (Šp./Aprilia) 125, 6. Acosta (Šp./KTM) 110