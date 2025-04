Slávisté mohou na Šulce zapomenout. Prioritou zahraničí, agent je v kontaktu s Němci

Fotbalista Pavel Šulc podle svého zástupce Davida Nehody nepřestoupí z Plzně do Slavie, protože dává přednost odchodu do zahraničí. Hráčův agent v podcastu Nosiči vody na Seznam.cz uvedl, že o českém reprezentantovi vede "oťukávací" jednání s jedním bundesligovým klubem.

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník prožívá ve Viktorii další vynikající sezonu, proto vzbudil zájem nejen zahraničních klubů, ale také Slavie.

"Já si myslím, že do Slavie nepřestoupí, protože kontakt se Slavií byl delší dobu a Pavel se vždycky vyjadřoval ve smyslu, že by radši do zahraničí než do Slavie. I v tomto období je stav setrvalý," řekl místopředseda představenstva rodinné agentury Nehoda Sport, kterou založil jeho otec Zdeněk Nehoda, mistr Evropy z roku 1976.

"Takže předpokládám, že pokud přijde nabídka ze zahraničí, která splní představy plzeňského klubu, tak se vydá do zahraničí," pokračoval.

O Šulce podle jeho agenta zájem je. "Dlouhodobě o něm ví spousta klubů. Jde jen o to, že zatím se neobjevila nabídka, která by splňovala požadavky Plzně," řekl Nehoda a naznačil, o jakou částku se jedná.

"Na Transfermarktu je tuším cena deset milionů eur (250 milionů korun), to se dá orientačně brát v potaz," dodal s úsměvem.

V létě by mohl být Šulcův přestup reálný. "Jsem teď v kontaktu s jedním německým bundesligovým klubem. Je to ve stadiu oťukávání ohledně ceny a možností. Myslím však, že jsme teprve na začátku období, kdy budou kluby řešit posílení kádru," poukázal Nehoda.

Lídr české ligy v poslední době již získal z Plzně reprezentanty Jindřicha Staňka a Tomáše Chorého. Předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek v lednu s mírnou nadsázkou uvedl, že tím je kvóta velkých přestupů z Plzně do Slavie na pět let vyčerpaná.

"Cílem je dát jasný signál především směrem k našim fanouškům a partnerům. Pavla Šulce do Slavie Praha nyní ani v létě prodávat nehodláme. Na našem stanovisku se nic nemění a dál již toto téma nebudeme komentovat," uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík koncem března před klíčovým vítězstvím na Spartě.