Hvězdný Rus odtajnil nabídku od Muchové. Podle odpůrců projektu jde jen o zisk

Karolína Muchová a Andrej Rubljov se podle ruského tenisty dohodli, že spojí síly na grandslamovém US Open, kde si bok po boku zahrají smíšenou čtyřhru. Disciplína se v New Yorku poprvé představí v novém, pro mnohé velice kontroverzním hávu.

"Plánuji hrát mix na US Open. Zatím nevím, jestli na to budeme mít ranking, protože soudě podle mých aktuálních výsledků, můžu mít problém. Ale souhlasil jsem, že budu ve dvojici s Muchovou. Tak uvidíme," citovala ruská média Rubljovovo vyjádření.

Smíšený debl se v New Yorku dočká velké proměny a pro tenisty může sloužit jako lukrativní příprava na samotný grandslam.

Netradičně se totiž uskuteční už v týdnu před začátkem hlavních soutěží.

Místo dosavadních dvaatřiceti párů se jich zúčastní pouze šestnáct a kvalifikovat se nebudou debloví specialisté, ale úspěšní singlisté. Hrát se budou zkrácené zápasy do čtyř vítězných gamů bez výhod, vítězný pár získá prémii milion dolarů.

Změny se po únorovém ohlášení okamžitě staly terčem tvrdé kritiky. Přišly prý bez jakékoli konzultace s tenisty a jejich smysl je podle odpůrců jediný: zisk.

"Mix na US Open bude totálně překopán, zrušen a nahrazen pseudoexhibicí zaměřenou jen na zábavu a show. Chápeme to jako hlubokou nespravedlnost a znevážení kompletní kategorie hráčů," napsali v prohlášení loňští šampioni US Open Italové Sara Erraniová a Andrea Vavassori, kteří ztratí šanci obhajovat titul.

"Pořadatelé tím říkají, že deblisté jsou odpad a že se tradice přeceňují. Pracovní příležitosti jsou minulostí," dodala Australanka Ellen Perezová.

Americký tenisový svaz ale trvá na svém a od nového mixu si slibuje obrovské zvýšení zájmu fanoušků. Loni měla totiž výrazný úspěch exhibice Mixed Madness za účasti hvězd, které se jinak smíšené čtyřhře vyhýbají obloukem.

Devátý hráč světového žebříčku a desetinásobný grandslamový čtvrtfinalista Rubljov, jehož novým "supertrenérem" je jeho krajan a bývalá světová jednička Marat Safin, se s Muchovou potkal na konci minulého kalendářního roku.

Zahráli si spolu vánoční exhibici v Macau, kde byli společně v týmu kapitána Michaela Changa a soutěž vyhráli.

"Třeba od mixu jsem vůbec nevěděla, co čekat, protože ho normálně nehraju, ale prostě jsem parťákovi fandila a snažila se nekazit. Je radost hrát vedle někoho, kdo tak dobře servíruje. Byla to zábava," chválila tehdy Rubljova finalistka Roland Garros a dvojnásobná semifinalistka US Open.

Pobavila tehdy fanoušky na sociálních sítích, nejen samotným tenisem.

V jednom okamžiku totiž musela do Rusa kopnout, aby si na začátku druhého setu nesedal, protože se to po jednom odehraném gamu nesmí.