"Transgender ženy nejsou ženy." Aktivisté slaví zlomový verdikt, může ovlivnit sport

Britský nejvyšší soud vyhověl aktivistkám a určil, že zákon o rovnosti pohlaví se vztahuje na biologické ženy, nikoliv transgenderové, uvádí média.

Řada politiků ve Velké Británii spolu s aktivisty bojujícími za práva žen oslavují "vítězství zdravého rozumu". To se týká dnešního rozhodnutí nejvyššího soudu, který v rámci přelomového rozsudku oznámil, že definice ženy je založena pouze na biologickém pohlaví.

Rozhodnutí znamená, že transgenderová osoba s certifikátem GRC, který ji uznává jako ženu, by neměla být považována za ženu v souvislosti se zákonem o rovnosti pohlaví, který mimo jiné ženy chrání před diskriminací. Soud dnes zdůraznil, že jeho rozhodnutí však nezbavuje transgenderové osoby ochrany, protože "jsou chráněny před diskriminací z důvodu změny pohlaví".

Verdikt může mít dalekosáhlý dopad na to, jak se práva založená na pohlaví uplatňují. Například co se týká přístupu k tomu, jak mohou fungovat prostory pouze pro ženy, ale také co se týká účasti transgender žen v ženských soutěžích.

Bouřlivou veřejnou diskusi vyvolalo několik incidentů z posledních let. Britská média se například intenzivně věnovala případu zdravotní sestry Jennifer Melleové, která byla potrestána za to, že odmítla nazývat odsouzeného pedofila ženskými zájmeny a místo toho sexuálního delikventa oslovovala "pane".

Letos na jaře zase boxerská asociace IBA podala žalobu na Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli tomu, že Imán Chalífové s Lin Jü-tching z Tchaj-wanu povolil start na OH v Paříži. Tam obě boxerky, u kterých IBA zpochybňovala pohlaví, vyhrály zlaté medaile.

Řada sportovních asociací v Británii se už v posledních letech snažila účast transgender sportovkyň omezit. Pokud prošly mužskou pubertou, už mohou startovat pouze mezi muži. Rugby nebo hokej to zdůvodňují ochranou sportovkyň.

Transgender ženy naopak mohou pokračovat v soutěžích v ženském fotbale, ale nově za předpokladu, že splní přísnější kritéria způsobilosti. Ta nyní zahrnují splnění snížené hladiny testosteronu a "sledování zápasu" pro vyhodnocení, zda hráčka "představuje riziko" pro bezpečnost ostatních hráčů a její start naplňuje kritéria pro spravedlivou soutěž.