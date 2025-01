Slávisty kosí viróza. Trpišovský proti Soluni spoléhá na brankáře Mandouse

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský bere čtvrteční zápas v Soluni proti PAOK už jako play off. Jeho tým v něm bude odvracet vyřazení z Evropské ligy již po základní fázi.

Osmačtyřicetiletý kouč na dnešní tiskové konferenci uvedl, že z ideální sestavy mu budou chybět tři až čtyři hráči, které oslabila viróza.

Lídr české ligy je na pohárové scéně v těžké situaci. Po čtyřech porážkách v řadě vypadl v Evropské lize z postupových příček. Pokud chce projí dál, musí porazit oba zbývající soupeře. Jak PAOK, tak za týden Malmö doma v Edenu.

"Víme to a uvědomujeme si to. Potřebujeme získat tři body, zvítězit a udržet si šanci na postup. Uděláme pro to maximum. Zápas s PAOK bereme jako play off, abychom měli příští týden o co hrát. Chceme přidat body do českého koeficientu, reprezentovat klub," ujistil Trpišovský.

Vracejí se mu i hráči, které na soustředění ve Španělsku skolila viróza.

"Všichni nemocní se připojili do tréninku v úterý, jen Ivan Schranz nám opět vypadl. Máme izolovanou skupinu hráčů, zhruba třináct až čtrnáct, kteří tím naštěstí nebyli vůbec zasažení. Zdravé se snažíme izolovat od všeho možného, ti zatím drží. Předpokládáme a doufáme, že kluci zvládnou trénink a během zápasu budou na lavičce, abychom měli možnost to s nimi případně dohrát," popsal situaci pražský rodák.

Otázkou tedy je, o kolik hráčů v základní sestavě kvůli viróze přijde. "Zajímavá otázka, na správnou odpověď bych potřeboval tužku a papír," řekl s úsměvem trenér.

"Myslím, že to budou tři až čtyři změny. Dává to prostor pro zajímavé hráče, kterým jsme dali příležitost už během podzimu. Bude to pro ně ideální test a zkušenost, protože v zápase půjde o hodně, navíc hrajeme venku," řekl Trpišovský.

Všechny podzimní zápasy Slavie v Evropské lize odchytal gólman Antonín Kinský, který v zimě přestoupil do Tottenhamu. V Řecku se do branky postaví Aleš Mandous, který za minulý rok odchytal pouze sedm duelů, předtím byl ale brankář číslo jedna.

"Aleš je stoprocentně zdravý a celou dobu se na utkání připravoval. Má toho za sebou opravdu hodně. Má zkušenosti i z Řecka, kdy nám pomohl dostat se přes Panathinaikos, a byl to možná jeho nejlepší zápas v kariéře. Ví, co ho čeká. Kluky zná velmi dobře z tréninků. Umí se uzavřít do sebe a připravit se na nadcházející střetnutí," poukázal trenér.

Pro Trpišovského není PAOK neznámý. V Soluni vedl v prosinci 2016 v Evropské lize Liberec.

"Je to už osm let. Hráli jsme tady poslední zápas ve skupině a prohráli 0:2. Druhý gól nám tehdy dal hráč, který se podle mých informací do PAOK vrátil (Dimitrios Pelkas). Těším se a doufám, že se představíme v lepším světle. Jsem rád, že opět začínají soutěžní utkání," zavzpomínal.