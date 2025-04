Bláznivý finiš. Edmonton v 59. minutě dohnal třígólové manko, ale ještě stihl prohrát

Hokejisté Edmontonu v úvodním duelu série prvního kola play off NHL s Los Angeles dohnali během jedenácti minut třígólové manko, 88 vteřin před koncem srovnali, přesto nedovedli zápas ani do prodloužení. Domácí Kings totiž ještě stihli vstřelit v základní hrací době vítěznou trefu.

"Zvedli jsme se a ve třetí třetině jsme sahali po neuvěřitelném obratu, ale nakonec to nestačilo," litoval centr Oilers Adam Henrique.

Domácí dali první čtyři góly zápasu, po 40 minutách vedli 4:1 a ještě ve 48. minutě 5:2.

Edmonton však předvedl skvělou stíhací jízdu, v 58. minutě snížil na 4:5 a vzápětí Connor McDavid po parádní individuální akci srovnal.

Hvězdný útočník měl prsty ve všech třech trefách, jimiž Oilers smazali třígólovou ztrátu.

Jenže 46 vteřin po vyrovnání a 42 před koncem rozhodl o výhře domácích Phillip Danault. "Bylo to nahoru, dolů. Přesně takové zápasy play off nabízí. Není jednoduché se s takovým průběhem srovnat psychicky, ale my jsme to zvládli a dostali jsme šanci se z toho poučit," pochvaloval si kanadský forvard. "Příští zápas si nesmíme dovolit takový výpadek," varoval Danault.

"Je těžké inkasovat těsně poté, co srovnáte," litoval na druhé straně poražený Henrique.

Winnipeg, nejlepší tým základní části NHL, porazil St. Louis 2:1 a vede v sérii 2:0.

Vyrovnaný duel rozhodl v úvodu třetí třetiny Kyle Connor. "Byla to svázaná hokejová bitva. Nebylo k vidění moc šancí, nikdo si na ledě nedaroval ani trochu místa. Nikdo nechtěl udělat chybu a bylo to o tom počkat na ten správný moment, který to může rozhodnout," líčil autor vítězného zásahu.

Gólem a asistencí se blýskl Mark Scheifele, který navázal na tři body z prvního duelu a je aktuálně nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Český útočník Radek Faksa odehrál za St. Louis deset a půl minuty a nebodoval.

Výrazný podíl na výhře Jets měl gólman Connor Hellebuyck, který chytal s úspěšností přesahující 95 procent.

"V úvodu nás udržel ve hře. Opět ukázal to, co dělá celý rok. V klíčových chvílích dokáže vytáhnout skvělé zákroky. Řekl bych, že v tom je jeden z nejlepších na světě," chválil Connor omaskovaného spoluhráče.

Blues budou doma odvracet konec sezony. "Není ideální prohrávat 0:2, ale domů jedeme s vědomím toho, že oba zápasy byly vyrovnané a že před našimi fanoušky máme šanci uspět. V domácím prostředí musíme zkusit ještě trochu přidat," apeloval Jim Montgomery, trenér St. Louis.

Vstup do play off vyšel rovněž vítězi Východní konference z Washingtonu, který dotáhl Alexandr Ovečkin dvěma góly a asistencí k výhře nad Montrealem 3:2 v prodloužení. Rus se v play off trefil v nastaveném čase poprvé v kariéře.

Pod všechny tři góly Capitals se podepsal také Dylan Storm, jenž zaznamenal tři asistence.

"Před rozhodující brankou skvěle vyhrál buly, po kterém se dostal ke střele Anthony Beauvillier. Ten si pak dojel odražený puk a našel mě před brankou. Myslím si, že to byla hodně hezká akce," uvedl Ovečkin.

Hokejisté Dallasu doma porazili Colorado 4:3 v prodloužení, vyrovnali na 1:1 a úspěšně odpověděli na porážku 1:5.

Zápas plný obratů rozhodl Colin Blackwell v 18. minutě prodloužení. Martin Nečas v dresu poražených Avalanche tentokrát nebodoval, na gólmana Jakea Oettingera vyslal tři střely.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápas:

Washington - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 19. a 63. Ovečkin, 33. Beauvillier - 51. Caufield, 56. N. Suzuki. Střely na branku: 322:35. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Thompson (oba Washington), 3. N. Suzuki (Montreal).

Západní konference - 1. zápas:

Los Angeles - Edmonton 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)

Branky: 38. a 60. Danault, 3. Kuzmenko, 20. Byfield, 35. Kempe, 45. Fiala - 40. Draisaitl, 43. Janmark, 48. Perry, 58. Hyman, 59. McDavid. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Kempe, 3. Fiala (všichni Los Angeles).

Západní konference - 2. zápasy:

Winnipeg - St. Louis 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 17. Scheifele, 42. Connor - 20. Snuggerud. Střely na branku: 22:22. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Schenn (St. Louis), 3. Stanley (Winnipeg). Stav série 2:0.

Dallas - Colorado 4:3 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 20. Seguin 24. Harley, 51. Dadonov, 78. Blackwell - 9. MacKinnon, 25. Drury, 40. L. O'Connor. Střely na branku: 39:37. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Blackwell, 2. Harley (oba Dallas), 3. MacKinnon (Colorado). Stav série 1:1.