Plzeňští jdou do klíčového duelu zdraví. Ale děsím se každého dne, přiznává Koubek

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek si uvědomuje, že čtvrteční předposlední zápas ligové fáze Evropské ligy proti Anderlechtu Brusel může být v boji o postup klíčový, neboť v závěrečném kole čeká jeho svěřence velmi těžký duel v Bilbau.

Třiasedmdesátiletý kouč je před úvodním utkáním po krátké zimní pauze téměř rozhodnutý o základní sestavě, váhá nad jediným postem.

Na tiskové konferenci také řekl, že je rád, že po návratu ze soustředění ve Španělsku do chladných podmínek v Čechách nikdo neonemocněl.

Západočeši mají po šesti z osmi kol ligové fáze na kontě devět bodů a v tabulce jim patří 17. místo. Do vyřazovacích bojů projde 24 z 36 účastníků soutěže, z toho nejlepších osm přímo do osmifinále. Anderlecht figuruje bez porážky na třetí pozici.

"Víme, že pak máme strašně těžký los, protože jedeme do Bilbaa. To je vynikající mužstvo, špička španělské ligy. Devět bodů může, ale podle mě spíše nemusí stačit k postupu. To by do sebe musely zapadnout výsledky. Myslíme na body, chceme body. Šance je vždy, ale určitě je v domácím prostředí větší než potom," uvedl Koubek.

Podle některých propočtů by k postupu mohlo stačit i deset bodů.

"Viděli jsme Boleslav v Konferenční lize (jak se to přelévalo)… Nebudeme sledovat výsledky, jak se co děje, to asi až v posledním kole. Chceme jít do zápasu vyhrát. Na druhou stranu, když se podíváte na tabulku, oběma týmům může stačit i bod. Ale takhle nikdo nepřemýšlí, každý jde do utkání vyhrát a my půjdeme jedině s touto touhou. Když z toho vyleze bod, bude také dobrý," podotkl Koubek.

Jeho tým by měl nastoupit v takřka totožné sestavě, v níž končil podzimní část sezony. "Rozhodujeme se na jednom postu, jinak je to dané, pokud se do zítřka nic nestane. Myslím, že to není tak složité rozšifrovat. Víme, jak máme stabilní obrannou trojici, v záložní řadě hrají hráči národního mužstva. Výběr není složitý. Trochu máme problém okolo Cheicka Souarého, potýká se s drobným zraněním. U něj uvidíme," podotkl Koubek.

Mužstvo je po návratu z teplejších počasí na kempu ve Španělsku zdravé.

"To je asi teď hlavní téma. Bojím se každého dne, aby někdo nepřišel ráno na trénink a neřekl, že má chřipku nebo virózu. Zatím to tak není a doufám, že to vydrží. Tím pádem je předpoklad dobrého rozpoložení," řekl Koubek.

Zatímco Plzeň nastoupí k prvnímu soutěžnímu utkání od 15. prosince, Anderlecht je rozehranější, neboť belgická liga prakticky neměla pauzu.

"Můžeme se na to podívat ze dvou pohledů. Neměli přestávku, jedou furt. Poslední zápas v loňském roce hráli 27. prosince, takže myslím, že pojedou třetí anglický týden po sobě. Jednoduché to není z pohledu toho, že mužstvo má obrovsky těžký program," podotkl Koubek.

"To může být možná nevýhoda, že může být určitá únava, často mentální více než fyzická. Na druhou stranu jsou v herní praxi. My jsme mentálně odpočatí, ale zahráli jsme si tři přípravné zápasy ve Španělsku. Uvidíme, co bude v dané chvíli výhoda. Na jejich straně je rozehranost, že jsou v tempu, ale nemusí to být výhoda," doplnil.

Anderlecht v prosinci v předchozím kole nečekaně zvítězil nad Slavií 2:1. Belgický celek po utkání obvinil útočníka Tomáše Chorého z rasistické urážky protihráče, což se však nepotvrdilo. V Edenu také chvílemi dost zdržoval.

"Je to otázka disciplíny, dosud jsme s ní žádný problém neměli. Tohohle se vůbec neobávám. Slavia hraje jinak než my. Vždy jsou tam inspirativní věci, včera jsem se třeba díval, když hráli v Bilbau. Vždy nás zajímá, jak třeba Slavia čelí těmto soupeřům, ale je tam rozdílná filozofie, rozdílný způsob hry. Takže si z toho bereme jen určité signály inspirace. Věříme své cestě," řekl Koubek.

Šéf Viktorie Adolf Šádek na soustředění ve Španělsku uvedl, že by zkušený kouč měl v Plzni pokračovat i v příští sezoně.

"Chtěl bych tyhle debaty utnout. Je to zápas Plzně s Anderlechtem, není to o Koubkovi. Já bych se na zápas i jakýkoliv jiný připravoval stejně, i kdybych měl do konce týden," dodal Koubek.