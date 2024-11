Řeči o krizi? Svých starostí máme dost, řekl Jeřábek. Místo radosti z gólu měl strach

"Den D, hodina H, výkon V." Trenér třineckých hokejistů Zdeněk Moták si před pátečním derby s Vítkovicemi pohrál s písmenky a zdůraznil význam zápasu, v němž Oceláři chtěli konečně přerušit šňůru nepříznivých výsledků. Povedlo se, Třinec zdolal Vítkovice 2:1 i díky trefě Jakuba Jeřábka, který je po těžkém zranění zpátky ve formě.

Osm zápasů v řadě čekali vítězové posledních pěti extraligových ročníků na výhru za tři body. V tomto směru to byla pro Třinec nejhorší krize od Vánoc 2020. Jeřábek připustil, že tým nepříznivou sérii vnímal.

"Noviny nebo články na internetu si asi každý přečte, ale my máme svých starostí dost. Snažíme se soustředit sami na sebe, moc okolo nekoukat. Máme dost zkušený tým, abychom se z toho nějak dostali," prohlásil třiatřicetiletý bek.

A pokud šly v předchozích týdnech z kabiny poznámky o tom, že si na ledě každý dělá, co chce, někdo se jen veze a mužstvo celkově neplní to, co ho každoročně zdobí v play off, proti Ostravanům se Třinec vrátil ke kolektivní zodpovědnosti.

"Dali jsme první gól a od toho se to potom odvíjelo, i když jsme stáli zrovna proti jednomu z nejlepších útoků v lize. Dobrým pohybem a zodpovědnou hrou jsme to dovedli k vítězství," těšilo Jeřábka.

"Už jsme to potřebovali jako sůl a zkusíme se od toho odrazit," zmínil.

Po tréninku před zápasem měli Oceláři pohovor. Co bylo jeho hlavním tématem? "Řekli jsme si, že už jsme si toho řekli dost. A že by to chtělo začít předvádět na ledě, především v zápase. Jsem rád, jak jsme na to zareagovali," poznamenal Jeřábek.

O jarní play off přišel kvůli otevřené zlomenině holenní a lýtkové kosti, kterou si přivodil na konci základní části v utkání s Pardubicemi. Měsíce plné bolesti překonal a v polovině října se vrátil do zápasového rytmu.

V šestém zápase od návratu se navíc blýskl gólem v závěru první třetiny. Srovnal si kotouč po nahrávce Adama Smithe a trefil přesně horní růžek vítkovické branky.

"Dostal jsem od Smittyho trochu skákavý puk, ale měl jsem čas si ho srovnat. Pak jsem měl trochu strach, jestli někdo z našich hráčů nesložil gólmana, koukal jsem se kolem sebe. Proto jsem se v první chvíli tolik neradoval," líčil bývalý reprezentant a majitel 39 startů v NHL.

Skóre 1:0 vydrželo až do 57. minuty, kdy náskok Třince navýšil Daniel Kurovský. Vítkovice ještě 41 sekund před koncem snížily, Ondřeje Kacetla připravil o druhou nulu v sezoně Anthony Nellis.

"Kvůli Kácovi je to škoda," komentoval Jeřábek. Obzvlášť proto, že jeho spoluhráč se v týdnu objevil v nominaci národního mužstva na finský Karjala Cup a ve 34 letech zažije reprezentační premiéru.

"Myslím, že to bylo vidět na jeho výkonu a sebevědomí," řekl Jeřábek. "Podržel nás, hlavně ve druhé třetině, ale zároveň nejen v tomto zápase. I když jsme měli těžké období, na gólmany se můžeme spolehnout," přidal k výkonu Kacetla třinecký asistent trenéra Marek Malík.

Oceláři se nadechli a regionálního rivala porazili v základní části za tři body poprvé od 7. listopadu 2021, takže bezmála po třech letech. V neděli vyzvou doma ještě Mladou Boleslav a potom je čeká reprezentační pauza vyplněná zmíněnou Karjalou.

Po ní už by se měl na led vrátit uzdravený střelec Martin Růžička.