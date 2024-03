Čtvrtfinále je veliký motiv, říká Koubek. Servette odepisují jen pseudo odborníci

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek přirovnal čtvrteční odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy proti Servette Ženeva k zápasům o titul. Pokud Západočeši po úvodní bezbrankové remíze ve Švýcarsku doma uspějí a postoupí, poprvé si v pohárech zahrají čtvrtfinále.

Koubek na tiskové konferenci varoval před podceňováním švýcarského vicemistra, který je podle něj silnější, než si většina české veřejnosti myslí. Očekává psychicky těžší zápas než v neděli při ligovém vítězství 4:0 nad pražskou Spartou.

"Těžko říct, jestli to bude můj největší zápas kariéry. Nejsem o tom úplně přesvědčený. Hrály se i zápasy, ve kterých jsem musel uspět a vyhrát, aby se stal trenér se svým mužstvem mistrem ligy. Takže bych to možná dal na stejnou úroveň, jako když hrajete o titul ve své soutěži ve své zemi," uvedl Koubek, který v sezoně 2014/15 dovedl Viktorii k ligovému titulu.

Západočeši hrají v pohárech osmifinále počtvrté, dál ale ještě nikdy nepostoupili. Neuspěli v sezonách 2012/13, 2013/14 ani 2017/18, kdy postupně nestačili na Fenerbahce Istanbul, Lyon ani Sporting Lisabon. "Je to veliký motiv a touha to dokázat," prohlásil Koubek.

V prvním duelu před týdnem v Ženevě hrála obě mužstva velmi opatrně a k vidění bylo jen minimum šancí. "Podívejme se na to zeširoka. V českém prostředí panuje zkreslený obraz na Servette Ženeva, jak jsem zaznamenal. Hlavně je to způsobené tím, že Slavii Praha se (na podzim) podařilo se Servette hrát 4:0 doma a 2:0 venku. V tu chvíli Servette v očích různých pseudo odborníků klesl ve vážnosti. Přitom Servette Ženeva je mužstvo, které hraje o švýcarský titul," řekl Koubek.

"Je to vynikající mužstvo. Bude to možná zápas o jedné brance, o detailech. Četl jsem článek s Martinem Frýdkem, hráčem, který hraje tři a půl roku ve Švýcarsku, jak hodnotí Servette Ženeva. Já se pod to podepisuji. Ve smyslu fyzična očekávám obrovsky těžkého soupeře. Souhlasím s tím, že se budeme muset úplně vyždímat, abychom tomuhle fyzickému tlaku velmi dobře trénovaného a organizovaného mužstva dokázali čelit," dodal dvaasedmdesátiletý nejstarší trenér české ligy.

Jeho svěřenci v neděli nečekaně rozdrtili lídra domácí soutěže Spartu doma 4:0. "V týmu nepanuje nějaká přehnaná euforie po zápase se Spartou. Věnovali jsme se hlavně regeneraci. Kluci jsou rozumní, vědí, o co hrají, v jaké rovině je ten zápas. Bude to psychicky náročnější, se Spartou byl ten zápas pro nás psychicky snazší. Teď to bude pod tlakem: musíš. V tomhle směru je rozdíl. Náš hlavní úkol byl regenerace a být v klidu, z utkání se Spartou si odnést jen sebevědomí," řekl Koubek.

Oproti úvodnímu utkání bude mít k dispozici nejlepšího střelce ligové sezony ofenzivního záložníka Pavla Šulce, který ve Švýcarsku kvůli trestu za žluté karty chyběl.

"Nikdy to není o jednom hráči, je to o výkonu celého týmu. Týmovost je slovo, na kterém si hodně zakládáme. Před zápasem s Ženevou si věříme. Každý hráč, Pavel Šulc i jiný, do toho vkládá svůj talent a my se z něj snažíme využít to nejlepší, co v něm je. Preview před tímto zápasem bych nenazval jako nějaká one man show Pavla Šulce," podotkl Koubek.

Stejně jako v Ženevě nebude moci využít krajního hráče Cheicka Souarého, který není na soupisce pro Konferenční ligu. Francouzská zimní posila se o víkendu proti Spartě blýskla gólem a asistencí.

"Teď se ukazuje, že je škoda, že není na soupisce. Ale když přišel z Vyškova, nebyl v dobrém stavu, dokonce byl zraněný. V době, kdy se tvořila evropská soupiska, byl nepoužitelný. Mohli se připsat jen tři hráči, kterými byli Jedlička, Valenta a Červ," řekl Koubek.