Nadační fond manželů Kadeřábkových: finanční pomoc překročila milion korun

Další úspěšný půlrok má za sebou projekt Každá minuta rozhoduje Nadačního fondu manželů Kadeřábkových. Druhá polovina roku 2023 vygenerovala 280 tisíc korun, v celkovém součtu tak již Nadační fond pomohl konkrétním projektům částkou více než milionu korun.

"V momentech, kdy sčítáme vybrané prostředky a posíláme je konkrétním lidem či organizacím, jsem vždy a znovu dojatá a zároveň pyšná na všechny, kteří projektu pomáhají. Celá naše iniciativa si již našla množství fanoušků a pravidelných podporovatelů, kterým bych chtěla z celého srdce poděkovat," říká Tereza Kadeřábková.

"Narození syna samozřejmě trošku přibrzdilo mé tradičně ambiciózní plánování stran dalšího rozvoje Nadačního fondu, ale nápadů mám nadále mnoho. V hlavě tak mám sportovní event v podobě běžeckého závodu pro nejširší veřejnost, nadále mám ambici propojovat svět charity, sportu i showbyznysu," doplňuje zakladatelka Nadačního fondu, jehož kompletní provoz je placen právě z prostředku manželů Kadeřábkových.

"Naším základním mottem je, že veškeré vybrané peníze od sportovců i veřejnosti musí pomáhat. To je garance a závazek, který všem zapojeným dáváme. Sto procent vybraných peněz se dostane těm, kteří je potřebují. Veškeré provozní platby jsou od nás a jsou tak naším příspěvkem celému projektu."

Aktuálních 280 tisíc vybraných v rámci podzimní části projektu Každá minuta rozhoduje bylo věnováno 11letému Františkovi na pořízení a výcvik asistenčního psa. Malý bojovník trpí poruchou autistického spektra, mozkovou atrofií, hypotonií a výraznou poruchou pozornosti, která mu neumožňuje bezpečný pohyb v městském prostředí.

"Přestože v aktuálně navštěvované Montessori je mu moc dobře, je pro něj vzhledem k jeho odlišení poměrně těžké najít si kamarády. Vzhledem k této diagnóze jsem se rozhodla oslovit organizaci Helppes a pořídit asistenčního pejska, který mu bude v budoucnu dobrým parťákem na každém kroku," upřesňuje využití daru Františkova maminka Bohdana Goliášová.

"Je skvělé, že projekt typu Nadačního fondu manželů Kadeřábkových existuje. Vzhledem k synově situaci vím, jak obtížné je hledat finanční prostředky či obecně možnosti pomoci. Je úžasné, že prostřednictvím svého projektu pomáhají profesionální i amatérští sportovci, kteří jsou zároveň vzory pro malé kluky i holky. Všem jsem moc vděčná a děkuji z celého srdce. A Marek Matějovský, který nám slavnostně předával šek, se stal okamžitě mým nejoblíbenějším sportovcem. Obrovský sympaťák," dodala Bohdana Goliášová.

Marek Matějovský ji doplnil: "Byl to pro mě příjemně strávený čas. Malý Franta je úžasný kluk, sílu může čerpat i ze své skvělé mámy. Od zástupkyň organizace Helppes jsem se pak dozvěděl množství zajímavých informací o náročnosti a specifikách výchovy asistenčních psů. Sám jsem vyloženě psí člověk."

Kapitán fotbalistů Mladé Boleslavi pak popsal také svoji motivaci v účasti v projektu Každá minuta rozhoduje. "Každý pomáhá, jak může. Je skvělé, že spoustu akcí a organizací podporují také samotné kluby, iniciativa Pavla a Terezy je pak skvělým doplněním a hlavně důkazem, že fotbal pomáhá a sbližuje. Projekt je skvělý, i díky němu jsem v kontaktu s kamarády, s nimiž se již společné fotbalové cesty rozešly. Těším se, kde opět budeme moct pomoct po skončení ligového jara."

Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti. Profesionální trenéři zde cvičí psí asistenty přímo na míru vybrané rodiny. Financování nákladů probíhá z dárcovských příspěvků. Malý František se se svou psí asistentkou pravidelně setkává. S labradorkou Inkou si okamžitě padli do oka a už mají za sebou několik tréninků.

Samotný projekt Každá minuta rozhoduje v unikátní podobě spojuje pomoc profesionálních i amatérských fotbalistů. Princip fungování je velmi jednoduchý. Každému profesionálnímu hráči, který se zapojil do projektu, se počítají odehrané minuty v soutěžních zápasech. Každý má zároveň možnost si sám určit, jakou částkou bude za odehrané minuty přispívat.

Amatérští fotbalisté se mohou zapojit formou jednorázové částky ve výši 300 korun, po jejímž zaplacení je hráčská kartička daného fotbalisty umístěna na webu projektu po boku českých reprezentantů. "Každému zapojenému fotbalistovi i fotbalistce jsem moc vděčný. Není mou ambicí nahnat do projektu co nejvíce členů, ale budovat malou sportovní komunitu lidí, kteří si vzájemně rozumí a všechny spojuje také touha pomáhat. A je vidět, že to má smysl," uzavírá zakladatel Nadačního fondu Pavel Kadeřábek.