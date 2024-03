Trpišovský nesnáší penalty. Rozhodnout by chtěl už v prodloužení

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský by se v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán raději vyhnul penaltovému rozstřelu. Uvedl to na předzápasové tiskové konferenci na stadionu v Edenu.

Pražané prohráli před týdnem na San Siru 2:4, kouč českých vicemistrů označil za ideální čtvrteční scénář smazání dvougólového manka a postup po prodloužení. Slavia má před důležitým duelem problémy v záloze, takřka jistě nenastoupí zraněný Lukáš Masopust a ohrožený je i start Ivana Schranze.

"Samozřejmě chceme postoupit, ale především bychom rádi předvedli co nejlepší fotbalový, mentální a fyzický výkon. Chceme být zodpovědní v defenzivě a nebezpeční dopředu. Pak uvidíme, na co to bude stačit," řekl Trpišovský.

Slavia v Miláně hrála od 26. minuty bez vyloučeného beka El Hadjiho Malicka Dioufa, jenž kvůli trestu přijde o odvetu. Hosté v oslabení předvedli sympatický výkon a díky trefám Davida Douděry a Ivana Schranze dlouho drželi stav 2:3, favorit si ale díky zásahu Christiana Pulisice z 85. minuty nakonec vytvořil dvoubrankový náskok.

"Chceme navázat na to, co jsme začali v Miláně, i když víme, proti jakému soupeři hrajeme. Včera jsem viděl jejich zápas proti Rennes. Hráči AC jsou i pod tlakem schopní předvádět neskutečné věci," ocenil Trpišovský, jehož tým se bude moct opět spolehnout na podporu vyprodaného Edenu.

"Fanoušci se přijdou podívat na velký zápas proti světovému týmu, bude plný dům, všichni se těší. Minulý týden hrál v Praze proti Spartě Liverpool, teď je tady AC Milán. Můžete se podívat na Rafaela Leaa, Oliviera Girouda, Simona Kjaera a další hvězdy. Bude to fotbalový svátek se vším všudy, ať to dopadne jakkoliv," uvedl osmačtyřicetiletý kouč.

Pražané věří, že dokážou minimálně zopakovat domácí vítězství 2:0 ze skupiny nad jiným italským celkem AS Řím a po letech 2019 a 2021 potřetí projít do čtvrtfinále Evropské ligy. Jakákoliv výhra Slavie o dva góly by ve čtvrtek znamenala prodloužení a případně i penaltový rozstřel. Tomu by se ale Trpišovský raději vyhnul.

"Jako fanoušek jsem se při mistrovství Evropy a světa vždy na penalty těšil. Během prodloužení jsem si přál, aby to došlo až do rozstřelu. Jako trenér je ale nesnáším, nechci to zažít. Je to poslední věc, kterou chcete, aby rozhodla o postupu," podotkl. "Prodloužení bych si přál z toho důvodu, že by to znamenalo naši výhru a smazání dvougólového manka. Lidé by navíc měli extra porci minut. Kdybych si měl vysnít scénář, tak dostaneme zápas do prodloužení a v něm rozhodneme," přidal Trpišovský.

Slávistického trenéra trápí absence ve středu pole. Téměř jistě se neuzdraví defenzivní univerzál Lukáš Masopust a zdravotní problémy má i Schranz, jenž dal v osmi pohárových zápasech v sezoně pět branek. Ve hře je návrat záložníků Christose Zafeirise a Petra Ševčíka.

"Lukášův start je spíš nepravděpodobný, na 80 až 90 procent bude chybět. Otazník je i u Schranze, který zápas v Miláně absolvoval se sebezapřením. Jinak bude sestava hodně podobná jako v neděli proti Teplicím," připomněl kouč Slavie nedělní ligovou výhru 4:0.

"Oživujeme Zafeirise, oživujeme Ševčika, alespoň na část zápasu. Nějaká šance tam je. Variantou do středu zálohy je i Tomáš Holeš, včera jsme to probírali. Bude záležet na vývoji zápasu i na tom, jak bude vypadat Petr Ševčík po dnešním tréninku. Zafeiris není ve stavu, aby nastoupil do začátku," řekl Trpišovský.