"To byl výkon skoro na titul." Němci lámali rekordy, pomohla porada s elitními vojáky

Mladý záložník Jamal Musiala, který byl vyhlášen mužem zápasu, vyzdvihl, jak fotbalisté Německa na úvod mistrovství Evropy zvládli velký tlak. Tým kouče Juliana Nagelsmanna v Mnichově porazil Skotsko 5:1, což je historicky nejvyšší vítězství v otvíracím zápase šampionátu.

Reprezentace pořadatelské země si připsala i další rekordy. Trenér připomněl, že v přípravě na turnaj mužstvo navštívila skupina elitních vojáků.

Němcům se povedl ideální začátek. Vůbec poprvé v historii se stalo, že nastříleli v prvním poločase zápasu evropského šampionátu tři branky.

"Určitě jsme před utkáním cítili velký tlak, ale na hřišti pracujeme jeden pro druhého. Můžeme mít z premiéry dobrý pocit. Vlastní gól ke konci trochu bolí, jinak to byl perfektní zápas," citoval web UEFA hvězdu zápasu Musialu.

Němci podávali v posledních měsících nepřesvědčivé výkony, o takové premiéře ani nesnili.

"Kdyby mi někdo před zápasem takový výsledek nabídl, určitě bych ho bral… Prvních dvacet minut bylo z naší strany opravdu skvělých. Soupeř byl hodně zaskočený," řekl Nagelsmann.

Po utkání vyšlo najevo, že v prvním týdnu přípravy dojednal týmu návštěvu skupiny elitních vojáků.

"Vedli s hráči debatu na téma, co znamená fungovat jako soudržný kolektiv. Kluci se naučili, jak bojovat jeden za druhého a své parťáky umět ochránit," uvedl kouč, který se ve věku 36 let a 327 dní stal historicky nejmladším trenérem na Euru. Dosud držel rekord Srečko Katanec, který v roce 2000 vedl Slovinsko ve 36 letech a 333 dnech.

Německo je navíc prvním týmem, jehož dva hráči ve věku 21 let nebo mladší skórovali v jednom zápase na evropském šampionátu.

"Kouzelníci Florian Wirtz a Jamal Musiala se postarali o to, aby hostitelé Eura nemuseli být vůbec nervózní. Na druhou stranu, lehčí zápas na turnaji nás už nečeká," napsal magazín Kicker.

V celé zemi zavládla fotbalové euforie. "To byl výkon skoro na titul," nechal se unést nejčtenější německý deník Bild.

"Ano, takhle jsme chtěli začít," vyzdvihl v rozhovoru pro televizi ZDF kapitán Ilkay Gündogan. "Od začátku jsme hráli s vysokou intenzitou, první poločas byl neuvěřitelně dobrý. Už před zápasem jsem měl dobrý pocit a naštěstí byl správný. Gól, který jsme inkasovali, byl pro nás dobrým varováním, abychom nesundali nohu z plynu," dodal zkušený záložník Barcelony.

Němci na posledních dvou světových šampionátech nepostoupili ze skupiny a na minulém ME skončili v osmifinále.

"Určitě si nenecháme vítězství stoupnout do hlavy. Ohlédneme se za zápasem a řekneme si, co můžeme udělat ještě lépe," ujistil Musiala. Německo vyhrálo svůj úvodní zápas na Euru poosmé, žádný jiný tým to nezvládl více než šestkrát.

Němečtí fotbalisté se postarali i o další zajímavé statistické zápisy. Wirtz je ve věku 21 let a 42 dní nejmladším hráčem, který na ME skóroval za Německo.

Jeho gól, který padl v čase 9:54, byl druhým nejrychlejším v historii zahajovacích zápasů Eura. Rekord nadále drží Řek Giorgios Karagunis, který se v roce 2004 trefil proti Portugalsku v čase 5:57.

Brankář Manuel Neuer si na MS nebo ME připsal 35. start a překonal dosavadní národní rekord Philippa Lahma (34).