Poté, co Caroline Wozniacká udolala před chvilkou Petru Kvitovou ve třech setech, postupová matematika se má takto. Pokud Karolína Plíšková jakkoliv porazí Elinu Svitolinovou, bude mít jistý postup a navíc první místo ve skupině. Petru Kvitovou by tím poslala domů a o druhé místo by si to v přímé konfrontaci rozdaly Ukrajinka s Dánkou. Pokud by uspěla Svitolinová ve 2 setech, zajistí si postup a ve hře budou i zbývající tři hráčky. Pokud by však Ukrajinka vyhrála ve třech setech, ve čtvrtek budou bojovat o postup všechny čtyři tenistky. Vše je tedy otevřené.