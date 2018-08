4:5 Ja-fan Wang získává gem

No kdo by to byl řekl ještě před zhruba 20 minutami, kdy Kvitová vedla 4:1 se dvěma brejky. Číňanka ovšem vstala z mrtvých a čtyřmi vyhranými gem v řadě otáčí průběh a Kvitová bude servírovat na udržení se v setu.