"Věřím, že to zvládnu. Češi to řeší, jsou na to experti, ale já si žádný nervy kvůli českým soupeřkám nechci dělat. Bude to normální zápas. Ona je žebříčkově přede mnou, papírově by měla vyhrát. Každý game i set se počítá. Budu bojovat, pořád to stojí za to. Zkusím se soustředit, dát do toho všechno. Věřím, že to dopadne dobře. Petra se oproti prvnímu utkání trošku zvedla. Nemá co ztratit. Těžko říct, jak bude zápas vypadat, ale mám své zbraně," věří Plíšková.