Klepu se, uklidni mě. Kvitovou trápila psychika, nadávala si už po první hře

před 42 minutami

Petra Kvitová prohrála v Singapuru i druhý zápas, byť se prezentovala o poznání lepším výkonem.

Singapur/Praha - Recept na zdolání Caroline Wozniacké jí v Singapuru ukázala krajanka Karolína Plíšková. Nešlo o nic složitého. Tenisovou maratonkyni je třeba dostat hodně rychle dolů, nedat jí čas a prostor na milované běhavé výměny. A pokud možno, vyhnout se namáhavé třísetové bitvě.

Dvojnásob to platilo v nikoli ideálním fyzickém rozpoložení, které Petra Kvitová v závěru náročné sezony zažívá.

I proto česká tenistka včera při losu zvolila příjem. A chystala se v první hře zasypat obhájkyni titulu svými obávanými dělovými returny. Úvodní brejk by byl kýženou energetickou bombou, od které by se pak mohl odvíjet celý úspěšně zvládnutý zápas.

Češka - okamžitě poté, co za ní zhasl blikající barevný blikající nápis "Make some noise" - začala fantasticky. Nejprve předvedla nechytatelný bekhendový return a poté dva skvostné forhendové winnery. Blonďatá Dánka se za nimi jen bezmocně podívala. Dva brejkboly, velká šance.

Kvitová ale situaci nezvládla. V obou případech hrála proti druhému servisu Wozniacké, sama se však potopila zbytečnými chybami. Hru nakonec ztratila.

Když si pak za nepříznivého stavu 2:3 zavolala poprvé na kurt trenéra Jiřího Vaňka, zahájila rozpravu velmi negativním odkazem právě na úvodní gem zápasu.

"Já vím, že mi vynadáš, ale ten první gem jsem prostě pos…" vyhrkla na kouče tenistka, dobře si vědoma toho, že se mu její nářky na to, co už nejde vrátit, líbit nebudou.

"Potřebuju ti to říct," dodala Kvitová a mluvila o tom, že se jí v důležitých chvílích rozklepou ruce. Vaněk se pochopitelně snažil svou svěřenkyni uklidnit. "Je na tom vidět, že strašně moc chceš. Zkus to vzít balon po balonu, vůbec se nesoustřeď na to, kolik to v tom gemu je. Zkus si to vzít do hlavy, že je to pořád 0:0. Je to jenom o tomhle balonku," snažil se Kvitové vštípit klasickou tenisovou pravdu.

Češka vypadala v důležitých výměnách příliš nedočkavě, stejně jako v nedělním nepovedeném utkání proti Elině Svitolinové. Vaněk to nemohl nevidět.

"Je vidět, že když máš nějakou šanci, že to až moc chceš a zbytečně to strhneš. Uvolni se, v klidu, je to dobrý, bojuješ," pokračoval.

Kvitovou se mu nakonec podařilo zklidnit. "Úplně na klid. Hele, v životě jsou důležitější věci, než nějaký forhend nebo bekhend. Je to tak?" zeptal se. Kvitová se na pár sekund zamyslela: "Asi jo, no," odpověděla. "Tak vidíš," ukončil rozmluvu trenér.

Hned vzápětí mohl sledovat úžasné momenty. Kvitová nejprve skvěle vyběhala náročnou výměnu, pak připsala přímý bod z podání, aby vše završila geniálním bekhendovým kraťasem, u něhož nestihla Wozniacká být přes veškerou snahu svých extra rychlých nohou.

Dánka ovšem během celého utkání neuhnula ze svého vysokého standardu. Soupeřce nepomáhala chybami, Kvitová tak musela neustále zvyšovat riziko, aby si míčky uhrála sama.

V první části utkání to zvládala obdivuhodně. První set dokázala pouze zdramatizovat, v tom druhém už Wozniackou přehrála. Navzdory slovům trenéra a otce dánské hráčky Piotra Wozniackého, který před startem druhého setu neochvějně tvrdil: "Ona dnes nemá zbraně na to, aby ti mohla ublížit."

Kvitová nebyla v ideální psychické pohodě, ukázalo se to i v úvodu velmi dobré druhé sady, když za stavu 2:1 pozvala znovu na kurt Vaňka a řekla mu: "Prosím tě, uklidni mě, klepu se a hraju se zataženou ruční brzdou."

Trenérovi se to znovu povedlo na jedničku. "Žádná chyba tě nerozhází. I kdybys zkazila sto nahraných míčů, je to jedno, protože ty ji porazíš těmi údery zezadu. V tom jsi jasně lepší. Jsi bojovník, lvice, teď jí ukaž, co v tobě je. Nikdo na tebe nemá," vštěpoval sedmé hráčce současného světového žebříčku.

Češka hrála mnohem lépe než proti Svitolinové, předváděla na kurtu špičkové záležitosti, získala zaslouženě druhý set.

Jenže síly došly, o to víc, když se ukázalo, že by Wozniacká byla schopná v nastoleném strojovém tempu pokračovat klidně ještě další dvě hodiny. Na začátku třetího setu získala světová trojka několik vyrovnaných míčů, dostala soupeřku dolů a Kvitová už se nedokázala zvednout, ani po další Vaňkově injekci sebedůvěry.

"Hrály jsme super tenis, bylo to o pár míčích, i na začátku třetího setu, ale ty zlomové míče vzala ona. Nezlomila jsem to a tím mě to asi trošku víc dostalo. Nevím, jestli jsem odpadla mentálně, ona byla každopádně víc na koni," řekla osmadvacetiletá hráčka po zápase.

I přes dvě porážky má stále naději na postup. Vítězka istanbulského Turnaje mistryň z roku 2011 ale musí ve dvou setech porazit krajanku Karolínu Plíškovou. Zároveň je třeba, aby Svitolinová porazila Wozniackou. O osudu zamotané Bílé skupiny se v Singapore Indoor Stadium rozhodne ve čtvrtek.