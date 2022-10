Zabijete ji. Za Halepovou míří emotivní podpora, která dráždí fanoušky Šarapovové

Pozitivní dopingový nález Simony Halepové překvapil svět tenisu. Rumunská hvězda přiznala, že je z obvinění zdrcená a okamžitě našla zastání, dle mnohých patří mezi nejčestnější hráčky na okruhu. Fanoušci Marie Šarapovové zase poukazují na dvojí metr, proti ruské hráčce se v roce 2016 spíše zvedla vlna okamžitého odsouzení.

Roxadustat. Slovo, které Simonu Halepovou budí ze spaní. V krvi bývalé světové jedničky se během nedávného US Open našel tento lék obsahující zakázanou látku s podobnými účinky, jaké má EPO, tedy hormon oblíbený zejména u nečestných vytrvalostních sportovců.

Roxadustat se používá k léčbě anémie způsobené chronickým onemocněním ledvin, stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek.

"Za celou mou kariéru jsem na podvádění nikdy ani nepomyslela, bylo by to zcela proti zásadám, v nichž jsem byla vychována. Tváří v tvář takové nespravedlnosti se cítím naprosto zmatená a podvedená," prohlásila jednatřicetiletá držitelka dvou grandslamových titulů. Hrozí jí až čtyřletý distanc.

Halepová hodlá bránit svou čest do posledního dechu. Podle ní se ve vzorku její krve nacházelo "extrémně nízké množství" zakázané látky.

"Není to o titulech nebo penězích. Je to záležitost cti a lásky ke hře, kterou jsem si vybudovala za posledních pětadvacet let. Tohle je největší šok mého života," dodala.

Z okolí oblíbené tenistky mezitím míří do veřejného prostoru emotivní popisy jejího pevného charakteru postaveného na cti a smyslu pro fair play.

Renomovaný trenér Darren Cahill, s nímž Halepová spolupracovala šest let, vzpomínal, jak chtěla Rumunka dvakrát nebo raději třikrát kontrolovat každý užívaný doplněk stravy.

"Pokud si nejste naprosto jistí, že je to čisté, nevezmu si to," říkávala.

"Věřili jsme v antidopingový program, všechny testy podstupovala bez výhrad. Její bezúhonnost je bezchybná. Možnost, že by Simona záměrně užila jakoukoli zakázanou látku, je absolutně nulová," uvedl Australan.

Svou bývalou svěřenkyni popsal jako člověka neschopného lhát. "Upřímnost vždy byla její nejsilnější stránkou a zároveň největší slabostí. Často jsme se smáli tomu, jak nedokáže nic předstírat ani vyřknout byť jen malou lež. To je Simona. Vybudovala si úžasnou kariéru tím, že vždy dělala správné věci," uvedl Cahill.

Podobný obraz tenistky nabídl i rumunský miliardář Toni Iuruc, byť jeho manželství uzavřené s Halepovou vydrželo od loňského září pouhý rok.

"Přísahám, že tato dívka, moje exmanželka, je posedlá jednou věcí - čestností. Simoně můžete vzít cokoli, ale když jí seberete její čest, její spravedlivost, zabijete ji. Už nebude člověkem," svěřil se médiím rumunský miliardář a dodal: "Něco takového by Simona neudělala, ani kdybyste jí chtěli uříznout ruku."

Iuruc uvedl, že Halepová odmítla i láhev vody, pokud ji otevřel někdo jiný, než ona sama a nepolkla ani vitamín C, pokud to nejprve neschválil doktor.

"Musí to být nějaká chyba. Simona je žena vychovaná k morálce a k povinnosti k pravdě. Má zásady, kterých by se za nic na světě nevzdala," podotkl.

Jejímu provinění nevěří ani mnohé neutrální tenisové osobnosti, například legendární deblistka Rennae Stubbsová či bývalá jednička Kim Clijstersová.

"Není to fér, ale ty tuhle bitvu vyhraješ," podpořila soupeřku Francouzka Alize Cornetová.

Okamžitou pomoc nabídla Halepové hráčská organizace PTPA založená Novakem Djokovičem. "Budeme bojovat za její práva a budeme se snažit prosazovat spravedlnost a transparentnost pro všechny hráče," stálo v prohlášení.

Dosud největší tenisovou hvězdou potrestanou za doping byla vítězka pěti grandslamů Maria Šarapovová.

Ruska měla v roce 2016 na Australian Open pozitivní test na meldonium, které brala dlouhodobě a které bylo na seznam zakázaných látek zařazeno až bezprostředně před inkriminovanou sezonou. Původní dvouletý trest jí byl posléze zkrácen na 15 měsíců.

A právě v táboře fanoušků někdejší ruské superstar je cítit podráždění z toho, jaké podpory se Halepové dostává ještě před rozlousknutím nejčerstvější dopingové kauzy.

"Ruské tenistce se tehdy nedostalo prakticky žádné důvěry a byla ostrakizována tenisovou komunitou," napsal web Sportskeeda s odkazem na twitterové příspěvky příznivců Šarapovové.

"Šarapovová byla hanobena, šikanována, vysmívána. Napsalo se hodně laciných článků, ale Simona je bez odpovědnosti? Je to pokrytecké," citoval portál jednu z reakcí.

"Je mnohem snazší hodit do koše někoho, koho nemáte rádi. Lidé jsou ochotní dát Halepové výhodu v podobě pochybnosti, kterou nikdy nebyli ochotni dát Šarapovové," zněl další ohlas.

Slavná ruská hráčka před šesti a půl roky na tiskové konferenci v Los Angeles rovnou přiznala vinu. Meldonium užívala předchozích deset let jako prevenci před cukrovkou, hojně se vyskytující v její rodině. Šarapovová se hájila tím, že přehlédla e-mail informující o zařazení látky mezi zakázané.