Bůh Ukrajincům nenadělil mozek, řekla ruská tenistka. Jastremská si ji podala v šatně

Potkaly se na stejném turnaji a teď budou hrát dokonce proti sobě. Ruska Anastasia Gasanovová, která na sociálních sítích šířila komentáře, ve kterých schvaluje invazi na Ukrajinu, změří síly s Dajanou Jastremskou, rodačkou z bombardované Oděsy. Ukrajinka si to s Ruskou ale vyřídila už v šatně.

Většina těch nejlepších ruských tenistů a tenistek od začátku konfliktu válku odsoudila nebo alespoň volala po míru. Ale Anastasia Gasanovová, 154. hráčka světa, udělala pravý opak.

"Popíšu vám to tak, jak jsme to všichni na vlastní oči já nebo mí přátelé viděli. Po 2. květnu 2014 bylo nemožné v Oděse nosit reprezentační oblečení nebo třeba jen mluvit rusky, protože by vás jinak zastřelili," uvedla v instagramových stories Gasanovová, jak vnímala dobu po střetech proruských a proukrajinských aktivistů.

Podle ní byli Rusové nuceni Oděskou oblast opustit, protože by jim jinak hrozilo, že je místní Ukrajinci zabijí.

To zvedlo ze židle ukrajinskou tenistku Dajanu Jastremskou, která se s Gasanovovou potkala na turnaji v Kluži. A Rusku s jejími názory konfrontovala.

"Potkaly jsme se v šatně, hned jsem jí šla pustit to video, co natočila, a zeptala se jí: To myslíš jako vážně? Ona odpověděla, že ano, že to je její postoj k válce," vyprávěla Jastremská.

Sama se v Oděse narodila, žije v ní a má v ní i celou rodinu. "Všechno, co říká, je sprostá lež. V Oděse je většina rusky mluvících obyvatel a nikomu to nevadí," nabídla Ukrajinka svůj pohled.

Gasanovová se na sociálních sítích rozčílila především proto, že ji šokovaly reakce Ukrajinců, kteří byli nadšení z úspěšného útoku na Kerčský most.

"Bůh Ukrajincům nenadělil mozky. Chtějí zpátky Krym, ale přitom si ho boří, co to má za smysl?" pokládala otázku rodačka ze Saratova.

I to jí ale Jastremská vmetla do tváře. "Řekla jsem jí, že jsme šťastní za to, že se zničila nelegální stavba, po které Rusové vozili zbraně, kterými nás zabíjí. Ptala jsem se jí, jestli je šťastná ze zabití dětí v Mariupolu, Buči nebo Charkově. Jenom mlčela, tak jsem ji poslala tam, kam měla jít ruská válečná loď," dodala Ukrajinka.

Tenisový osud si s nimi pak pohrál. Obě tenistky se totiž už ve středu potkají v osmifinále čtyřhry na podniku v Rouenu. A půjde o ryze rusko-ukrajinský souboj. Jastremská nastoupí po boku sestry Ivanny, Gasanovová má za parťačku krajanku Anastasiji Komardinovou.