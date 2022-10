Proč to pořád dělá, je to zákeřné, šijí do Šwiatekové. Jednička se omlouvá

O její tenisové dominanci nikdo nepochybuje. Iga Šwiateková o víkendu v San Diegu získala už osmý titul v sezoně. Na kontě má neuvěřitelných 64 vítězných zápasů a ženskému žebříčku vládne s takřka nedostižným náskokem více než šesti tisíc bodů. Tenisový svět ale Polka opakovaně dráždí svým podivným pohybem.

Neoddiskutovatelná královna současného tenisu schytala kritiku už během vítězného US Open, po finále turnaje v San Diegu se její výstřední chování u sítě řeší znovu.

Šwiateková v momentech, kdy se při přesunu k síti ocitá v nevýhodné pozici, roztáhne ruce a prudce s nimi mávne.

Podle fanoušků i odborníků jde o nesportovní snahu vyrušit soupeřku, která má na raketě vítězný úder. Zvláštní pohyb ostatně vadí i příznivcům varšavské rodačky.

"Igu mám strašně ráda, ale mávat rukama ve snaze rozptýlit soupeřku během úderu je zákeřné. A ona s tím stále pokračuje," uvedla tenisová novinářka Caitlin Thompsonová.

Donnu Vekičovou při inkriminované výměně chování Šwiatekové nerozhodilo, výměnu i tak vyhrála. Přesto se na sociálních sítích vzedmula vlna pohoršených ohlasů umocněných tím, že neobvyklý pohyb tenistce u rozhodčích prochází bez povšimnutí.

Polka, která v rozhodujícím setu nadělila Chorvatce kanára, už kritiku zaznamenala a krátce se na Twitteru omluvila.

"Děkuji San Diegu za úžasný týden a unikátní atmosféru. Miluji to tady. Gratuluji také Donně, hrála fantastický turnaj. A omlouvám se za mávání rukama u sítě," napsala světová jednička.

Šwiateková nevysvětlila, proč kontroverzní manévr stále neodstranila ze svého herního repertoáru, už dříve ale mávání popsala jako pouhý reflex.

Ten se ale v září během její jízdy za titulem v New Yorku nepozdával ani expertům stanice Eurosport, Johnu McEnroeovi a Barbaře Schettové.

"Nevím nevím, ale nezdá se mi, že by to bylo legální. Připadá mi to trochu jako podpásovka," uvedl bývalý americký šampion.

"Nemyslím si, že by měla něco takového zapotřebí. Ale je dobrá a poučí se, vždyť je jí teprve jednadvacet," dodal.

"Je to trochu na hraně. Pamatuji si, že to dělal Jo-Wilfried Tsonga, ale v podstatě jde o snahu vyrušit protivníka při hře," souhlasila Schettová.