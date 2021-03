Z větrné hůrky do dubajské výhně. Tenistky ždíme počasí, Plíšková raději hraje i debl

Touhle dobou už se obvykle prohání po amerických betonech, ale místo toho dřou v Perském zálivu. Nejlepší světové tenistky bojují s náročnými podmínkami v Dauhá a Dubaji. Zatímco Petra Kvitová vyválčila z první zastávky titul, Karolína Plíšková si na té druhé zvyká na pekelné podmínky i účastí ve čtyřhře.

Nebýt celosvětové pandemie koronaviru a kvůli tomu improvizovaného kalendáře tenisových turnajů, sešly by se nejlepší hráčky v Kataru a Spojených arabských emirátech už v únoru. O měsíc později už se podnebí v Perském zálivu začíná blížit letním podmínkám a tenistky tak zažívají dva perné týdny.

První polovina této tenisové štace vypadá z českého pohledu slibně. Petra Kvitová o víkendu v Dauhá vyválčila titul, už 28. v kariéře. Ale neobešlo se to úplně bez následků.

"Trochu cítím sval v břiše, přechází to do nohy, možná hraje roli i ten vítr, jak je míček všude možně. Ale mám čas na odpočinek," uvedla po finále rodačka z Bílovce.

Hned v neděli se přesunula do Dubaje, kde má v prvním kole volný los a může se dát dohromady.

To její krajanka a česká jednička Karolína Plíšková měla kvůli brzkému konci v Dauhá delší čas pro adaptaci na rozpálenou výheň Emirátů.

"Všechno je tu jiné, kurty, rychlost míčů i počasí. Podle předpovědi tady bude v týdnu přes třicet stupňů vedra," posteskla si Plíšková.

Zatímco v Dauhá trápil tenistky spíše neustále měnící se vítr, v Dubaji to budou extrémní teploty. "I v Kataru bylo teplo, ale většina zápasů se hrála později k večeru, kdy už takový hic nebyl. Tady se bude hrát dřív, o to to bude náročnější," ví tenistka z Loun.

I proto se rozhodla naložit si na záda víc práce a rozehrála s dvojčetem Kristýnou i čtyřhru. "Trénink je super, ale zápas vám dá víc, navíc já jich letos moc odehráno nemám, tak to tím trochu doženu," vysvětlila.

Start do čtyřhry vůbec neměly špatný. První kolo proti dvojici Jaroslava Švedovová, Jelena Rybakinová zvládly v neděli jasně 6:4, 6:2.

"Se ségrou je to vždycky zábava, snažíme si si debl občas na turnaji zahrát, ale není tak snadné se ve společném programu potkat," dodala.

Světové šestka by se potřebovala pořádně naladit, neprožívá zrovna vstup do sezony, který by byl podle jejích představ. Na kontě má pět vítězství a čtyři porážky.

"Nechci se na to koukat jen negativně, samozřejmě mám na čem pracovat, na druhou straně v Dauhá, třeba v zápase proti Ons Jabeurové, už tam byly slušné pasáže hry, od kterých se můžu odrazit," myslí si Plíšková.

Už teď ví, že její první soupeřkou v Dubaji bude Lotyška Anastasija Sevastovová.