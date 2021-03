Už předčil i Kyrgiose s Wawrinkou. Macháč soupeře válcuje a letí žebříčkem

Na okruhu není český tenista, kterému by se letos dařilo víc. Dvacetiletý talent Tomáš Macháč předvádí parádní výkony, poráží jednoho hráče za druhým a letí žebříčkem strmě vzhůru. Dokonce už v aktuální sezoně předčil taková jména, jakými jsou Australan Nick Kyrgios nebo Švýcar Stan Wawrinka.

Od té doby, co si loni na podzim vybojoval účast na grandslamu a na French Open potrápil v prvním kole Američana Taylora Fritze, uhání rodák z Berouna vpřed mílovými kroky.

Ovládl i kvalifikaci pro Australian Open, připsal si premiérovou výhru v hlavní soutěži a slova chvály pro jeho hru měl i desátý hráč světa Matteo Berretini, kterému Macháč senzačně sebral set.

"Hodlá tenisu obětovat všechno. Cíl má jasně daný a to, co se stalo v září v Paříži, jenom utužilo jeho ochotu a odhodlání. Posunulo ho to o pořádný kus dopředu," přiznal v lednovém rozhovoru pro Aktuálně.cz Macháčův trenér Daniel Vacek.

Společně si nedávají žádné žebříčkové cíle, dvacetiletému českému tenistovi momentálně patří 166. příčka, ani netlačí nijak na pilu a turnaje volí rozumně. Macháč i po druhém kole v Melbourne dál objíždí hlavně challengery a na nich sbírá spoustu bodů.

V pátek si zajistil už semifinále v kazašském Nur-Sultanu, kde si připsal první skalp hráče z elitní stovky Korejce Kwon Soon-wooa. A povolil mu při tom pouhé tři gemy.

Už teď je tedy jisté, že své žebříčkové maximum český tenista zase vylepší. Letošní sezonu má rozjetou jako málokdo. V živém žebříčku je národní jedničkou na 51. místě.

Posbíral letos více bodů než takoví šampioni, jakými jsou Australan Nick Kyrgios, Švýcar Stan Wawrinka, Brit Andy Murray nebo Chorvat Marin Čilić.

"Dobré je, že zlepšit může ještě úplně všechno. Prostor tam je. Nejdůležitější je ale teď zdraví, obzvlášť v dnešní době. Pak uvidíme, jestli turnaje budou, nebo nebudou. Zatím je jich hrozně málo a je složité naplánovat si program," uvažuje Vacek.

Pokud by Macháč kazašský challenger vyhrál, přiblížil by se výrazně první světové stovce. Zbývají mu k tomu ještě dvě vítězství.