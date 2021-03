Hon na Djokoviče? To byl přímo Texaský masakr, čílí se trenér Ivaniševič

Sdílí spolu všechno, to dobré, ale hlavně to zlé. I proto se tenisový trenér mužské světové jedničky Novaka Djokoviče Goran Ivaniševič rozčílil, jak nespravedlivě se do jeho svěřence média i fanoušci pouští i přesto, že hraje skvěle a dokázal to triumfem na Australian Open.

Oběma koluje v žilách horká balkánská krev, možná proto srbskému tenistovi spolupráce s chorvatským koučem tolik klape. Na Australian Open jim chyběl v týmu Slovák Marián Vajda, který fungoval jako trenér na telefonu. I tak to společně dotáhli k titulu. Související Komentář: Můžete ho nenávidět, ale Djokovič ukázal, že je šampion, co přepíše rekordy Jenže se to neobešlo mezi pořádného mediálního mumraje plného kritiky a jízlivých poznámek. Djokovič si na dálku vyměňoval názory s Nickem Kyrgiosem, diskutoval o přísné karanténě a spousta expertů i fanoušků do něj na oplátku rýpala, že od třetího kola předstírá zranění. "Tenhle hon na jeho osobu začal od Adria Tour. Média po něm šla už před tím, ale to, co se rozpoutalo poté, to bylo, jako kdybych sledoval Texaský masakr motorovou pilou," rozčiloval se v rozhovoru pro www.tennismajors.com Ivaniševič. Série turnajů Adria Tour se stala v létě kontroverzním podnikem poté, co hráči ani realizační týmy nedodržovali hygienická opatření a rozšířil se mezi nimi koronavirus. Pozitivní test pak měli i Ivaniševič s Djokovičem, kteří svými jmény turnajovou šňůru zaštítili. "Na lidi z Balkánu se prostě kouká jinak. Novak se nebojí promluvit a bojovat za hodnoty, kterým věří. Nikdy jsem neviděl, že by média zacházela s někým stejně jako s Novakem," rýpl si wimbledonský vítěz z roku 2001. Nejvíc mu leží v žaludku, jak Djokovič na Australian Open čelil podezřením, že si od třetího kola problémy s natrženým břišním svalem vymýšlí. "A proč by to nejlepší hráč světa dělal? Když jiný hráč na kurtu překoná zranění, je považovaný za hrdinu, zatímco u Novaka je to švindl. To je ta nejsmutnější věc, co jsem v Austrálii slyšel," kroutí hlavou Ivaniševič. Podle něj vděčí Djokovič za heroické výkony hlavně svému fyzioterapeutovi, který se Srbovým tělem provedl zázraky. Související Byl jsem nežádoucí osobou, o to je titul sladší, radoval se Djokovič "Uli (Ulises Badio, fyzioterapeut, pozn. red) je opravdu čaroděj. Trávili spolu hodiny v masážní místnosti, Novak si bral prášky na bolest. Před každým zápasem se musel dlouho rozcvičovat," vysvětluje trenér. Tu největší přednost ale prý našel Djokovič sám ve své hlavě. "Je neuvěřitelně psychicky odolný. Je to úplná skála. Vždycky, když o něm začnou ostatní pochybovat, dokáže vyškrábnout něco navíc. Je to jeden z nejodolnějších sportovců na světě," chválí ho Ivaniševič. Djokovič by měl hrát nejbližší turnaj na betonu v Miami, ale je dost možné, že ho tam rekonvalescence břišního svalu nepustí a bude se soustředit až na antuku. "Musí se připravit na Roland Garros. Jestli chce v Paříži porazit Rafu Nadala, musí být na tom tak dobře, jako by měl na kurtu strávit 15 hodin. Loni takhle nevypadal," dodal Ivaniševič.