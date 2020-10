Výbuch roku. Chačanov neunesl hrubky sudího, mlátil mu do židle a nakopl síť

Na turnaj v belgických Antverpách nebude Karen Chačanov vzpomínat s láskou v srdci. Hvězdný ruský tenista vypadl v semifinále a zažil duel plný vzteklých výbuchů, které zavinil několika kontroverzními výroky umpirový rozhodčí.

Podnik v Antverpách jasně ukázal, že bez jestřábího oka už to v dnešní době nepůjde. Sudí Adel Nour udělal hned několik zásadních chyb a vesměs je v duelu s Britem Danielem Evansem odnesl právě Chačanov.

Osmnáctý hráč současného světového žebříčku se hned několikrát ocitl na pokraji diskvalifikace.

Nervy mu vytekly už v prvním setu, když za stavu 4:2 poslal smeč evidentně několik centimetrů před základní čáru. Nikdo z čárových nic nehlásil, ostatně míč to byl jasně dobrý.

Egyptský sudí přesto nepochopitelně vstoupil do výměny a zahlásil aut.

Rus, který moc dobře viděl, kam míček trefil, logicky zuřil. "Tohle že byl aut? Myslíš to vážně?" rozčiloval se Chačanov. Marně. Sudí mu dokonce rukama naznačil, že z jeho pohledu šlo o výrazný aut a proto hru přerušil.

Chačanov se nestačil divit: "Dobře, hned dnes po zápase půjdeme a spolu se na to podíváme, ano?"

Ve druhém dějství následovaly další sporné momenty. Nejprve za stavu 6:3, 3:2, když Chačanov neúspěšně reklamoval aut po soupeřově returnu. Jen o pár chvil později si stěžoval i Evans. Ten hádku s Nourem ukončil slovy "Zku…ný cirkus".

Rus v té chvíli vedl 6:3, 4:2, vedení ale neudržel. Jeho psychika dostala zabrat zejména v tie-breaku druhé sady, ve vypjaté chvíli za stavu 7:7. Evans zahrál forhend do autu, což nikdo z rozhodčích nezaregistroval.

Tenista nechápal, bezmocně se chytal za hlavu a sprchoval rozhodčího: "To je vtip? Každý viděl, že to byl aut. Jsi opilý? Co tu děláš? To tady nemusíš vůbec být."

Druhý set Chačanov vzápětí ztratil a při příchodu na lavičku nejprve prudce nakopl reklamní banner umístěný na síti, poté se raketou pustil i do rozhodcovského umpiru a nakvašeně odešel do šatny.

Podívejte se na kontroverzní momenty z utkání:

Chačanov - Evans, Antverpy | Video: www.youtube.com



Čtyřiadvacetiletý hráč se nakonec vrátil, křivda na něm ale zanechala viditelné stopy. Rus nakonec vypadl po porážce 6:3, 6:7, 4:6.

Přesto měl jeho příběh nakonec pozitivní konec. Po zápase se mu egyptský rozhodčí za chyby osobně omluvil a sám Chačanov si na sociálních sítích rovněž nasypal popel na hlavu.

"Byl to emotivní, komplikovaný a náročný zápas. Sudí se mi omluvil, bylo mu to líto. Já se mu zase omluvil za své hrubé chování," napsal ruský tenista.

"Jsme jenom lidé, každý může udělat chybu. Nechtěl jsem nikoho urážet a chovat se takhle. Bohužel jsem nedokázal ovládnout své emoce, což se nakonec projevilo i na výsledku. Děkuji všem za podporu," dodal Chačanov smířlivě.