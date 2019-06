Vondroušovou nesmí zahltit společenské aktivity, říká Hřebec. Varováním je Kvitová

před 1 hodinou

Trenér Jiří Hřebec, který na Štvanici přivedl Markétu Vondroušovou do velkého tenisu a stále jí pomáhá, věří, že jeho svěřenkyně dnes nehrála poslední grandslamové finále.

Ani nečekal, že takhle velký úspěch přijde už tak brzy. Připomněl ale, že teď bude důležité, jak Vondroušová ustojí nápor spojený s obrovským úspěchem.

Hřebec si je jistý, že to velká česká tenisová naděje dotáhne do elitní desítky. Díky úspěchu na Roland Garros se zatím posune na šestnáctou příčku. "Ale že bude hned po roce na grandslamu ve finále, to jako… Je jí devatenáct let, já jsem to třeba nečekal takhle rychle. Proto jsem tady," řekl Hřebec, který do Paříže dorazil až na finále.

Myslí si, že Vondroušová bude mít po dnešní porážce další šanci na titul z některého turnaje velké čtyřky. "Časem, si myslím, si ještě může nějaké grandslamové finále zahrát. Tomu věřím," poznamenal.

Nyní se ale bude muset mladá slečna vyrovnat s tím, že bude pod větším drobnohledem a lidé od ní budou očekávat výsledky.

"Musí se s tím naučit žít. Ona ale hraje na docela vysoké úrovni. Takový ten průměr, který hraje, i když se jí úplně nedaří, je docela vysoký. Takže si nemyslím, že je to hráčka, která bude prohrávat často v prvních nebo ve druhých kolech," řekl Hřebec.

Už na Wimbledonu bude Vondroušová díky svému žebříčkovému postavení nasazená, což jí na Roland Garros ještě těsně uniklo. "Nebude hrát rovnou s těmi špičkovými hráčkami první dvě kola, to je strašná výhoda. Tady to minula o pár míst. Ale jak je vidět, tak to tolik nevadilo," řekl s úsměvem bývalý úspěšný hráč.

Podle osmašedesátiletého Hřebce bude ale také důležité, jak Vondroušová po návratu do Česka odrazí nápor mimotenisových aktivit.

"U nás je to absolutní hvězda. Teď ji budou zvát na různé podniky, předávání cen, nějaké televize. Nemůže všude říkat ne, to nejde, ale musí to trochu vyselektovat. Musí vědět, kde se to vyplatí a kde ne, aby nenaběhla na všechno. Ona musí dál trénovat a hrát, v první řadě musí mít ten tenis," řekl. Problém s tím podle něj měla Petra Kvitová po prvním wimbledonském titulu v roce 2011, kdy ji společenské aktivity zahltily.

Už od osmifinále bral Hřebec každý vítězný zápas Vondroušové jako bonus. Nakonec jich bylo dohromady šest, až ve finále s Australankou Ashleigh Bartyovou jasně prohrála.

"Ona se hůř vyrovnala s dnešními podmínkami. Tam je to těžké, ten vítr se tam točí. Na tom centru je to daleko horší než na normálních kurtech. Taky se asi trošičku prala s tlakem a neměla úplně svůj den. Když měla pár šancí, tak je nedokázala využít. Myslím, že se na ní odrazilo celých těch čtrnáct dní tady, ta únava, ten tlak, to není legrace," komentoval Hřebec finálový duel.

Teď se celý tenisový cirkus přesune na pár týdnů na trávu, tato část sezony vyvrcholí od 1. července Wimbledonem.

"Na trávě není Maky žádná přebornice. Tím, že je šikovná a rychlá, dobře se pohybuje, tak tam je to dobrý. Ale tam to hodně nízko odskakuje, to bude pro ni docela problém," dodal Hřebec.