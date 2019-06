Vondroušová na roztrhání. Masakr, žádostí je bambilion, říká její manažer

před 1 hodinou

Tažení Markéty Vondroušové grandslamovým Roland Garros vyvolalo obrovskou pozornost nejen českých, ale i zahraničních médií. Manažer Jan Koukal, který se jí stará o PR a marketing v Česku, se snaží devatenáctileté tenistce dělat štít, aby se mohla soustředit jen na tenis. Její cesta turnajem totiž ještě totiž neskončila, v sobotu bude hrát s Australankou Ashleigh Bartyovou o titul.

"Je to brutální. Nikdo z nás okolo si to asi nedovedl představit. Dneškem se to nezmírnilo, spíš se to znásobilo. Už od toho čtvrtfinále těch žádostí o rozhovory, nabídek do různých pořadů a podobně, tak toho je bambilion. Vůbec není aktuální to řešit a je mi jasné, že to bude masakr. A už to je masakr," popisoval pro ČTK někdejší osmnáctinásobný mistr republiky ve sguashi, který se po skončení sportovní kariéry začal věnovat sportovcům jako manažer.

S Vondroušovou se začali oťukávat před rokem, poslední půlrok spolupracují naplno. "Dělám jí PR a marketing pro Českou republiku, protože na svět je Octagon. Snažím se jí pomoci se vším, s čím potřebuje, není to omezené," řekl Koukal.

Vyjednává s lokálními partnery. "Nějaké věci jsou rozjednané, ale možná je dobře, že ještě nedopadly, protože tenhle turnaj všechno změnil," řekl. Marketingová hodnota Vondroušovékaždým vyhraným zápasem v Paříži roste. "Teď toho Octagon i já budeme chtít využít, protože posílení realizačního týmu je další logický krok, aby Markéta měla podmínky co nejlepší. Týmy těch top hráčů jsou asi velké z nějakého důvodu, takže kouká i na ty nejlepší a určitě se od nich bude snažit inspirovat."

Všechno ale hodlá řešit až po turnaji. "Je na to času dost, nemusíme dělat unáhlené rozhodnutí. Radši si třeba dáme na čas, abychom se na to připravili dobře jako tým," plánoval.

Byl by rád, aby Vondroušová po Paříži fungovala stejně jako dosud. "To, co bude ta největší výzva, bude, aby se život Markéty po tomhle nějak výrazně nezměnil a mohla růst osobnostně. Protože jsou určitě případy, kdy ty lidi zazářili a pak je to semlelo. Tohle bude pro mě a pro tým největší výzva, abychom tomu dokázali zabránit," uvažoval.

Loni se ujal české tenisové naděje a najednou má hráčku, která je z tuzemských hráček v žebříčku hned za hvězdami Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. "To asi nečekal nikdo. Myslím si, že ani ona sama, o to je to sladší," glosoval to Koukal.

Ve světovém žebříčku se Vondroušová posune minimálně na šestnácté a v případě titulu až na jedenácté místo před Serenu Williamsovou. V letošním pořadí, z něhož vychází osmička na Turnaji mistryň, se postupem do finále posunula na sedmou příčku a může si ještě polepšit na pátou pozici.

Koukal do Paříže dorazil v průběhu turnaje a je u jejího úspěchu osobně. "Kvůli takovým momentům ten tenis hraje. Viděl jsem na konci sezony, jak se trápila, když byla zraněná a nemohla dělat to, co má tak strašně ráda. Strašně ji to štvalo a bojovala s tím. Teď je to opačný pól toho," svěřil se.

Vondroušová má vlastní hlavu. "Dávám jí možnosti a ona si pak vybere, co si myslí, že je pro ni dobré. Na některé věci si musí přijít sama, je to mladá holka, to k tomu vývoji prostě patří," popisoval svou strategii.

Nesnaží se devatenáctiletou tenistku měnit. "Teď už lidi zaznamenali jméno Markéty, ale to jak tenisově rostla a vyrostla, je strašně zajímavé. I to, odkud pochází. Myslím, že čím víc o ní lidi budou vědět, tím se její obliba rozhodně nebude zmenšovat," vykládal o rodačce ze Sokolova.

Za její hlavní devizu považuje, že se tenisem baví, nebere ho jako zaměstnání. "Je bezprostřední, veselá, i na kurtu se dokáže zasmát, což se v současné době moc nevidí. Dokáže se na kurtu bavit, což je pecka," dodal Koukal o hráčce, která bude v sobotu bojovat o první grandslamový titul.