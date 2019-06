Markéta bude největší výzvou, říká Bartyová před finále. Češka se příliš nestresuje

před 23 minutami

Jedna už si pár grandslamových finále zažila, ale jen po boku deblové partnerky, ta druhá si připadá jak Alenka v říši divů, protože ji čeká úplná premiéra. Bitva mezi Australankou Ashleigh Bartyovou a Markétou Vondroušovou o královnu letošního French Open bude soubojem tenisové techniky i pevných nervů. Vítězku čeká téměř šedesátimilionový poklad.

Ani jedna před cestou do Paříže nepatřila mezi favoritky. Bartyová se teprve rozkoukává v první desítce světového žebříčku a rodačka ze Sokolova ani nefigurovala mezi nasazenými tenistkami. Přesto si obě grandslamové finále zasloužily a pečlivě oddřely.

Obě totiž zažívají skvělou a vyrovnanou letošní sezonu. Australanka si zahrála finále v Sydney a vyhrála v Miami. Devatenáctiletá štvanická hvězdička hrála od grandslamu v Melbourne na každém turnaji minimálně čtvrtfinále, dvakrát zabojovala o titul, nyní ji čeká třetí pokus a rovnou životní.

"Ona taky dost nakopává forhend, hraje hodně čop. Super podává, hrozně zlepšila pohyb od té doby, co jsem s ní hrála. Je to fakt top hráčka, bude to hrozně těžký. Ale je to finále, chci si to hlavně užít," hlásí Češka.

Ví, o čem mluví. Proti podsadité tenistce z Ipswiche už hrála dvakrát a v obou případech prohrála. Jenže jednou to bylo na trávě, podruhé na betonu. Na antuce si to ještě nerozdaly. Bartyová je proto obezřetná.

"Má úžasnou bilanci v průběhu celého roku, je velmi stabilní. Myslím, že jí antuka sedí nejlépe ze všech povrchů. Má strašně variabilní hru, dokáže míče rozmisťovat po celém kurtu a výjimečně dobře se pohybuje. Já se musím pokusit co nejvíc držet svůj styl hry. Myslím, že to pro obě bude vzrušující finále," říká osmá hráčka světa.

Na centrálním dvorci Phillipa Chatriera bude tou zkušenější tenistkou. Grandslamových finále zažila už pět, ale všechny byly v deblu a vyhrála jen jedno loni na US Open.

"Markéta bude tou největší výzvou, která mě potká, vždyť je to finále. Doufám, že zkušenosti budou hrát pro mě, ale uvidíme v sobotu," dodala Australanka.

V areálu Rolanda Garrose si zahrají o nezanedbatelný poklad. Vítězka si přijde na 2,3 milionu eur, tedy asi 59 milionu korun. Finalistka má už teď jistou zhruba polovinu. Dalším cenným artiklem jsou marketingová práva, které především u české komety stoupají závratnou rychlostí.

"Je to brutální. Nikdo z nás okolo si to asi nedovedl představit. Už od toho čtvrtfinále těch žádostí o rozhovory, nabídek do různých pořadů a podobně, tak toho je bambilion. Vůbec není aktuální to řešit a je mi jasné, že to bude masakr," nechal se slyšet manažer Vondroušové Jan Koukal.

Češka se posune minimálně na 16. místo světového žebříčku, pokud v sobotu zapózuje fotografům s vítěznou trofejí, bude v pondělí ještě o pět příček výše.

"Dělám jí PR a marketing pro Českou republiku, protože na svět je agentura Octagon. Snažím se jí pomoci se vším, s čím potřebuje. Budeme toho boomu chtít využít, protože posílení realizačního týmu je další logický krok, aby Markéta měla podmínky co nejlepší. Týmy těch top hráčů jsou asi velké z nějakého důvodu," dodává bývalý squashista.

Finále ženské dvouhry je na programu v sobotu od 15:00. Poslední českou grandslamovou šampionkou byla Petra Kvitová ve Wimbledonu 2014. O rok později hrála finále v Paříži Lucie Šafářová, kde byla mladičká Vondroušová coby divačka po vlastním vítězném finále juniorského deblu. Teď bude v záři reflektorů ona.