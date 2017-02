Vondroušová v sedmnácti válcuje dospělé. Letos vyhrála už osmnáct duelů v řadě

před 1 hodinou

Vynikající formu má v úvodu nové tenisové sezony mladičká česká tenistka Markéta Vondroušová. Bývalá juniorská světová jednička potvrzuje svůj nevšední talent.

Praha - Největší český tenisový talent poslední doby. Tak odborníci vesměs označují Markétu Vondroušovou. Teprve sedmnáctiletá hráčka dala od nové sezony sbohem jakýmkoli juniorským soutěžím a štěstí zkouší mezi dospělými. A ukazuje obrovskou sílu.

Zkušenější soupeřky v letošním roce válcuje a za měsíc a půl dosud nepoznala hořkost porážky. Vondroušová má na okruhu ITF neuvěřitelnou bilanci osmnácti duelů a osmnácti vítězství. Navíc zatím ztratila pouhé tři sady.

V lednu Češka triumfovala na turnaji v německém Stammheimu, poté zvládla kvalifikaci na větší podnik ve francouzském Grenoblu a i tam si poté překvapivě, ale suverénně, došla pro turnajový titul. Vynikající tenis předvádí také v těchto dnech v australském Perthu, kde znovu coby kvalifikantka došla už do čtvrtfinále.

Bývalá juniorská světová jednička se přitom k tenisu vrátila po více než půlroční pauze. Sezonu 2016 totiž rodačka ze Sokolova ukončila už v květnu kvůli nepříjemnému zranění lokte. S léčbou si dala na čas a rozhodla se místo rychlého návratu zintenzivnit přípravu na nový tenisový ročník.

Jak vidno, zatím se tento tah náramně vyplácí. Na žebříčku Vondroušová skáče mílovými kroky k elitní třístovce a doufá, že by se letos postupem času mohla dostat až do kvalifikací na grandslamových turnajích. Vondroušová tak velmi rychle naplňuje obrovská očekávání, která se k její kariéře už několik let vztahují.

"Má obrovskou šanci prosadit se do špičky i mezi dospělými. Ona je talent, který se rodí jednou za čas. Má od přírody dar, co se týče pohybu. Skvěle běhá, je to až takový, řekl bych, mužský běh," popsal před časem pro Aktuálně.cz nejsilnější stránky české tenistky manažer jejího klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

Vondroušovou dokonce přirovnal k Novaku Djokovičovi. "Na tvrdém povrchu dokáže úžasně klouzat jako on, to se u dívky jen tak nevidí. Je uvolněná a má velkou zbraň v tom, že je levačka," uvedl bývalý daviscupový kapitán.

Mladičká vycházející hvězda navíc netrpí žádnými neduhy spojenými s dospíváním. Má stále dostatek elánu, pracovitosti a ctižádosti. "Má to v hlavě srovnané, neodmítá práci, neuvidím u ní žádnou lenost," dodal Šavrda.

Vondroušová má za sebou řadu velkých úspěchů v juniorské kategorii. V roce 2015 vyhrála s Miriam Kolodziejovou čtyřhru na Australian Open i Roland Garros. V juniorské dvouhře byla třikrát v semifinále, na French Open 2014 i 205 a také na Wimbledonu 2014.

Soupeřky, které ji tehdy vyřadily, byly shodně o dva roky starší než ona a všechny nakonec turnaj vyhrály. Byly to Ruska Darja Kasatkinová, Lotyška Jelena Ostapenková a Španělka Paula Badosová-Gibertová.

V minulém roce dosáhla Vondroušová také prvního velkého úspěchu na okruhu WTA. Na turnaji v Praze dokázala vyhrát svůj první zápas mezi absolutní elitou, když po setech 6:3, 6:2 vyřadila Francouzku Oceane Dodinovou. Čeští fanoušci mohou jen doufat, že letos rozjetá teenagerka dokáže podobných dílčích úspěchů nahromadit mnohem víc.

