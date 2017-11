Kouč na telefonu a světelná show? Tenhle cirkus zničí tenis, kritizuje novinky Kodeš

před 1 hodinou

Turnaj Next Gen Finals v italském Miláně naznačil novinky, které by mohly okořenit tenisovou hru v příštích sezonách. Telefonování s trenéry, sety na čtyři gemy nebo světelná show se ale ne každému líbí. Veřejně se proti tomu ohradil například wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš.

Praha - Měla to být ukázka tenisu budoucnosti se vším všudy. Ne všechny ale potěšila. Turnaj Next Gen Finals pro nejlepších sedm hráčů do 21 let minulý týden představil testovací verzi novinek v pravidlech, které by v příštích letech mohly tento sport ještě zatraktivnit.

Žádné výhody, sety na čtyři vyhrané gemy, volání trenérům na lavičce, fanoušci si na tribunách mohou během zápasu chodit, jak chtějí, či absence čárových, za které pracuje jen jestřábí oko. Pro někoho zajímavé zpestření někdy zdlouhavých zápasů, pro jiné už přehnané inovace.

"Ať se na mě nikdo nezlobí, ale dělají z toho cirkus. Odsuzuju to. V tenisu chcete hlavně vyhrát, to není exhibice a show. Mrzí mě to, i když už mi to může být jedno, ale pokud to bude takhle dál pokračovat, tak ATP zničí tenis," nechal se slyšet wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš.

Vedle nových pravidel ho rozčiluje i světelná a hudební produkce, kterou pořadatelé turnaje v Miláně předváděli během výměn stran. "To je nesmysl, dělají z toho diskotéku, na fotbale vám přece taky po každém gólu nehraje band. Tenis je sport, kdy chcete vyhrát, není to exhibice a cirkus," říká česká tenisová legenda.

Asi nejvíce ho pobouřila nová možnost, kdy si hráč může zavolat o radu trenérovi, konverzaci ale slyší i fanoušci. "Že mu hráč zavolá, by mi nevadilo, ale proč to můžou slyšet fanoušci, a tím pádem i soupeř nebo soupeřův trenér? K čemu to pak je?" zlobí se Kodeš.

Nesouhlasí ani s volným pohybem fanoušků na podélných tribunách. "To přece ruší tenisty stejně jako ty tribuny za nimi. To se snad může líbit jen těm, kteří tenisu nerozumí," myslí si.

Smířlivější je s novinkou v podobě setů na čtyři vítězné gemy. "Nelíbí se mi to taky, ale pokud by takhle byla upravená pravidla, tak budou alespoň stejná pro všechny. Na druhou stranu, když hned na začátku prohrajete servis, tak už jste v podstatě prohrál set," dodává.

To jiná legenda, Martina Navrátilová, by se podobným úpravám v regulích nebránila. "Hrály jsme to v legendách v Austrálii a je to zajímavé, protože důležité míče přijdou mnohem dřív. Nemusí na to člověk čekat a přinese to větší napětí pro diváky i pro hráče. Mně se to líbí, nevadilo by mi, kdyby to prošlo," uvedla.

Novinky si pochvalovali i samotní aktéři milánského podniku. "Někdy se musíte dívat na pětihodinové zápasy. Pro nás hráče je to zase náročné fyzicky, kdyby se zápasy zkrátily, věřím, že by se zvedla i jejich sledovanost," prohlásil například kanadský tenista Denis Shapovalov.

Právě s tím Kodeš nesouhlasí. Podle něho nemá cenu zavádět novoty kvůli tomu, že na menších turnajích schází diváci na tribunách. "Obzvlášť v Asii, kde ten tenis nemá tradici. I na Turnaji mistryň v Singapuru byly prázdné tribuny. Není divu, je to pro ně úplně nový sport, musí si na něj teprve zvyknout," nabádá jednasedmdesátiletý bývalý tenista k trpělivosti.