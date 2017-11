Sestup z Davis Cupu? Zlobím se na Berdycha, měl baráž hrát, říká Kodeš

před 1 hodinou

Jan Kodeš bude vedle Martiny Navrátilové prvním tenistou, který bude mít svou podobiznu na sérii pamětních mincí věnované legendám travnatých kurtů. Wimbledonský vítěz sám cítí, že se Česká republika málo chlubí významnými osobnostmi. Postěžoval si i na přístup Tomáše Berdycha k Davis Cupu.

Na nápad s mincemi, které by vzdávaly čest českým tenisovým legendám jste prý přišel vy, je to pravda?

Už deset let sbírám tenisové známky, a sbírám i stříbrné mince. A když jsem viděl, že Česká mincovna zhotovila mince i některým jiným sportovcům, říkal jsem si proč ne tenistům. Přemýšlel jsem, k jaké příležitosti to udělat a napadlo mě, že letos je 140. výročí historie Wimbledonu, který vedle mě a Martiny Navrátilové vyhrál i Jaroslav Drobný nebo Jana Novotná. Tak jsme se říkali, že by se to k tomu hodilo.

Takže vás mrzelo, že čeští tenisté nejsou moc vidět?

Je třeba využívat možností a prezentovat úspěšné lidi pro mladou generaci, aby měla vzory. Mladí by si měli říkat, že chtějí být jako Navrátilová. Mladí kluci ani nevědí, kdo byl Lendl. To je šílené. Přijde mi, že se v České republice neumíme chlubit lidmi, kteří něco dokázali. Všude ve světě to tak dělají, vycházejí známky Rogera Federera nebo Novaka Djokoviče.

Na prvních mincích budete s Martinou Navrátilovou. Jakou na ni máte první vzpomínku?

To si pamatuju, když jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona šla s tehdejším trenérem Jirkou Parmou. Ten mi říkal: "Hele, tohle je Martina, tu teď trénuju, ta bude jednou vynikající hráčka." To bylo Martině asi deset let.

O pět let později už jste s ní hrával smíšené debly. Bylo na ní už tehdy vidět, že to bude hvězda?

To už bylo skoro jasný. Ona smečovala i volejovala neskutečně. Vůbec se nebála. Takhle teď žádná tenistka na světě nehraje. Na všech je vidět, že k volejům na síti přistupují s určitými obavami. Ona je hrála naprosto sebevědomě s tím, že to je její úder. To z ní udělalo světovou hráčku.

Jak je vidět, pojí vás i silné přátelství. Čeho si na ní vážíte po lidské stránce?

Za celou dobu, co hraje, neztratila vztah vůči své zemi. To se mi na ní líbí. Když přijede, zamíří do Řevnic. Pořád o sobě říká, že je hrdá Češka. U Ivana Lendla to třeba úplně tak není, tomu se do Ostravy moc jezdit nechce. Jen když je v Prostějově turnaj a udělají tam s ním nějaký kšeft, tak přijede. To Martina pořád ví, že se tenis naučila tady.

Teď se ovšem zdá, že na podobnou tenisovou superstar hlavně v mužském tenise český rybníček čeká…

To se říkalo už za nás, že až Kodeš skončí, nikdo další nebude. Pak byl Lendl, když skončil Lendl, byl Korda, pak Berdych, vždycky se někdo našel. I když je to momentálně u nás opravdu špatný.

Češi letos dokonce sestoupili ze Světové skupiny Davis Cupu, překvapilo vás to?

Strašně mě mrzí, že to Tomáš Berdych nepodržel, a zlobím se kvůli tomu na něj. Ten musel hrát, ať se děje, co se děje. Měl hrát kvůli svým kamarádům z Davis Cupu, přece nenechám tým ve štychu, když jde o sestup.

Myslíte, že se alespoň podaří rychlý návrat zpátky?

Pro Pavláska s Veselým to bude hodně těžké dostat reprezentaci zase zpátky. Musí hrát Berdych, jinak se jim to jen tak nepovede. Tohle já bych třeba nikdy neudělal, abych takhle opustil tým v klíčové chvíli.