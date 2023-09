Muchová - Wang Sin-jü. Češka bojuje o čtvrtfinále US Open na druhém největším dvorci

Karolína Muchová momentálně uzavírá elitní desítku žebříčku WTA, čehož si dle svých slov hodně považuje a není divu, neboť je to velká odměna za celoživotní dřinu, která, jak vidno, nepřišla vniveč. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce absolvovala nejlepší turnaj na antukovém grandslamu, na French Open nestačila až ve finále na světovou jedničku Igu Šwiatekovou ve třech setech. Že Češka umí i na tvrdém povrchu ukázala v Cincinnati, kde se prokousala rovněž do finále, v bitvě o titul prohrála s Američankou Gauffovou. Na US Open zatím Muchová neztratila jediný set, postupně si poradila s Australankou Hunterovou, Polkou Frechovou a Američankou Townsendovou.