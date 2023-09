Muchová uhranula US Open úderem mezi nohama. Takovou parádu jsem nechtěla, přiznala

Tenistka Karolína Muchová se cítí na US Open v dobré formě. Po pátečním triumfu nad Američankou Taylor Townsendovou 7:6, 6:3 prošla v New Yorku podruhé v kariéře do osmifinále a triumfu si vážila o to více, že jej získala proti hráčce, která se prezentuje podobným herním stylem. Češka se navíc blýskla parádním úderem.

"Zápas byl asi takový, jaký jsem čekala - zrádný," uvedla Muchová. "Taylor hrála od začátku velmi dobře. První set byl těžký a dost těsný. Jsem ráda, že jsem se zkoncentrovala na tie-break, kde jsem hrála velmi dobře. Měla jsem pod kontrolou i začátek druhého setu. Těší mě, že jsem znovu uspěla ve dvou setech," doplnila. Finalistka letošního Roland Garros nebo nedávného turnaje v Cincinnati sice ztratila ve čtvrté hře prvního setu servis, soupeřce ale brejk ihned oplatila a později ve zkrácené hře dominovala 7:0. Ve druhé sadě rozhodla Muchová hned v úvodu: vzala Townsendové servis a byla až do konce při podání stoprocentní. "Věděla jsem, jak hraje. Byla jsem připravená na to, že chodí hodně na síť. Snažila jsem se od začátku maximálně využívat celý kurt a hrát v jiném rytmu. Cítila jsem se při hře od základní čáry dobře a nemusela jsem chodit tak často na síť jako obvykle," líčila Muchová. Zazářila i parádním tenisovým úderem mezi nohama zády k soupeřce. Z klasického "tweeneru" byl vítězný lob a jeho záznam obletěl sociální sítě. Tweener FTW!



Karolina Muchova is extra special with that winner. 🤩 pic.twitter.com/hIqjdip6Nj — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023 "Běžela jsem za lobem a měla asi tři možnosti, jak míč odehrát. Svítilo sluníčko, k tomu ona už dříve pokazila několik smečí. Vybruslila jsem z toho nejlépe, jak jsem jen mohla. Pro oko diváka je to určitě hezké, na kurtu jsem ovšem neřešila, že chci zahrát nějakou parádu," citoval Muchovou Tenisový svět. Po utkání 132. hráčce světa Townsendové pogratulovala k dobrému zápasu. S americkou vrstevnicí má dobré vztahy i mimo kurt. Potkaly se také na koncertu Beyoncé v Paříži. "S Taylor si v šatně vždycky povídáme. Je to skvělá holka. Je vtipná," podotkla Muchová. "Líbí se mi, jak hraje. Má hodně podobnou hru jako já, což jsem jí i u sítě řekla. Teď se jí daří a doufám, že v tom bude pokračovat," doplnila. Do osmifinále US Open postoupila rodačka z Olomouce podruhé a vyrovnala si maximum z roku 2020. Vyhrála také desátý duel na grandslamu v této sezoně. Lépe si vedla jen v roce 2021, kdy uspěla jedenáctkrát. "Hraji teď stabilně. Mám za sebou pár dobrých zápasů, což mi pomáhá. Na majoru nebo jiných turnajích je vždy zrádný první zápas, ale když se přes něj dostanete, cítíte se lépe," řekla Muchová, která vyzve v dalším kole Číňanku Wang Sin-jü. Grandslamové turnaje jí sedí i z hlediska programu. "Jsem ráda, že je na nich den volna, kdy se můžete lépe připravit a je více času na zotavení. S výhrami přichází i sebevědomí a na kurtu se cítím stále lepe. Když cítíte šanci, jste sice také pod tlakem, ale to je normální," doplnila. Přestože je už měsíc mimo domov a po Česku se jí stýská, úspěšného období a postupu mezi šestnáct nejlepších tenistek na US Open si váží. "Je to má práce. Dostala jsem se teď do osmifinále US Open, takže si nemůžu stěžovat. Jsem ráda, že tu jsem. Mám navíc kolem sebe tým lidí, které mám ráda. Užíváme si i mimo tenis spoustu legrace a to pomáhá," dodala Muchová.

