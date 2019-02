Ujížděla přes Vídeň a skoro nespala. Dauhá přesto okoření čtyřhra sester Plíškových

před 14 hodinami

Sotva v neděli prohrála těsnou bitvu s Rumunkou Simonou Halepovou ve Fed Cupu a zodpověděla novinářům všechny dotazy, už se poroučela směr Vídeň, odkud vyrážela na turnaj v Dauhá. Karolína Plíšková se v tenisovém programu nijak nešetří, v Kataru si dokonce po půl roce zahraje po boku dvojčete Kristýny čtyřhru.

Kalendář WTA je neúprosný a na účastnice Fed Cupu nebere příliš velký ohled. Tím, že hned v pondělí začínal turnaj v Dauhá, musela Plíšková z Ostravar Areny vyrazit co nejrychleji, aby se zvládla dopravit do Vídně, odkud letěla do katarské pouště. Proto chyběla na lavičce v závěru bitvy proti Rumunkám.

"Snažila jsem se sem dostat co nejdřív a po cestě se pokud možno prospat, ale moc se mi to nepodařilo, je to vidět?" ptala se po příletu novinářů rodačka z Loun.

Naštěstí tento podnik v Dauhá před dvěma lety vyhrála a letos plní roli nasazené dvojky, takže měla v prvním kole volný los a díky tomu dva dny odpočinku navíc. "Cítím se trochu unavená, protože to byl fyzicky i psychicky náročný víkend. To je ve Fed Cupu vždycky. Teď si můžu odpočinout a na další utkání budu připravená," uvedla Plíšková, kterou v dnešním odpoledním osmifinále čeká Belgičanka Elise Mertensová.

Na kontě má česká hvězda letos už 13 zápasů a mezi nimi vyrovnané souboje s grandslamovými šampionkami, vedle duelu s Halepovou ve Fed Cupu taká utkání s Naomi Ósakaovou, Serenou Williamsovou či Garbiňe Muguruzaovou.

"Rozhodně to pro mě nebyl snadný začátek sezony. Prohrála jsem jen s těmi, které byly v žebříčku přede mnou, rozhodně mám na čem stavět," myslí si.

Na Dauhá má skvělé vzpomínky, v roce 2017 tu zvítězila a položila základ k cestě na post světové jedničky.

"Pamatuju si, že jsem také přijela unavená po Fed Cupu, celý týden tu pršelo a já musela odehrát dva opravdu těžké zápasy proti Dominice Cibulkové a Caroline Wozniacké, které jsem porazila vůbec poprvé. A taky jsem tehdy vyhrála Brisbane," hledá podobnosti s letošní sezonou.

Tentokrát si ale Dauhá ještě okoření. Nastoupí totiž po boku sestry Kristýny do čtyřhry. V minulosti už spolu jeden turnaj WTA vyhrály, konkrétně před třemi lety v Birminghamu, ale od té doby se jejich žebříčková postavení natolik vzdálila, že nedokázaly sladit turnajový program.

Naposledy si zahrály debl loni v srpnu v New Havenu. "Jsme moc šťastné za to, že jsme sem dostaly divokou kartu. Nemáme moc příležitostí si takhle zahrát. Vždycky si to hrozně užíváme, bude to zábava," věří mladší z dvojčat.

Soupeřky pro čtyřhru ovšem musí brát vážně. Budou to totiž ostřílená Květa Peshkeová a rodačka z Brna s americkým pasem Nicole Melicharová, které na turnaji figurují jako nasazené jedničky.