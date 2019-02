Neumím na Halepovou? Nemyslím si. Věřila jsem si a příště budu zase, odmítla Plíšková

před 1 hodinou

Zklamaná, ale pořád stejně sebevědomá byla Karolína Plíšková po těsně ostravské prohře se Simonou Halepovou. Česká jednička důrazně odmítla, že by rumunská hvězda byla její neoblíbenou soupeřkou.

Plíšková se na tiskové konferenci ohradila proti dotazům na negativní vzájemnou bilanci, která se po prohře 4:6, 7:5, 4:6 v prvním kole Fed Cupu prohloubila už na 2:7 ve prospěch současné světové trojky.

"Máme to 2:7, ale já se necítím na to, že to s ní mám takhle špatné. Vždycky je to s ní těžké, ale vždycky otevřené. Vždy mám šanci a hraju s ní ráda. Věřím si, že ji můžu porážet. I dnes to tak bylo," odmítla Češka.

Téměř dvě a tři čtvrtě hodiny trvající duel označila za velmi kvalitní z obou stran.

"Přesně tohle jsem čekala. Že to bude dlouhé a bude to mít kvalitu. Hrály proti sobě dvě dobré hráčky," prohlásila. "Bojovala jsem až do konce a jsem samozřejmě smutná, že se to nepovedlo. Ale pořád cítím stejné sebevědomí. Jsem teď se svým tenisem spokojená," dodala.

Halepovou musela jen a jen chválit. Rumunka potvrdila vynikající výkon ze soboty, kdy dovolila Kateřině Siniakové pouhé čtyři hry.

"Já možná mohla lépe podávat, ale ona můj servis dobře četla. Je tady přece jen pomalejší kurt, takže se hrálo všechno přes výměny. Simona je úžasný běžec a musím uznat, že hrála skvěle," řekla Plíšková.

Rumunka mírně zvadla jen v závěru druhé sady. "Udělala tam pár chyb, ale jinak si držela svůj vysoký standard," všimla si česká tenistka. Něco takového ji ale nepřekvapilo.

"Ona si drží level v drtivé většině svých zápasů, špatně hraje jen pákrát do roka. Nemůžu od ní čekat, že mi pomůže a bude hrát zle. Já samozřejmě mohla zahrát o něco líp, ale nespokojená se svým výkonem určitě nejsem," zopakovala.

Pátá hráčka aktuálního světového rankingu také odmítla, že by jí v závěru těžkého zápasu chyběly síly. "O únavě to rozhodně nebylo. Byla jsem v pohodě," prohlásila a vrátila se k chvále své sokyně. "Simona všechno vrátila, returnovala prakticky každý servis, nic jsem nedostala zadarmo."

V rozhodujícím dějství prohrávala už 2:5, jedním re-brejkem se ale dostala zpět do hry. A jak přiznala, vzpomněla si na svůj velký obrat proti Sereně Williamsové na nedávném Australian Open. "V tu chvíli jsem na to myslela fakt hodně," smála se Plíšková.

"Simona trochu znervózněla, ale nechala mě to dohrát, sama mi už chybami nepomohla. U ní prostě nehrozí větší množství chyb z prvních úderů ve výměně, maximálně jedna v gemu," vyprávěla Češka a jedním okem sledovala na obrazovce snažení své kolegyně Kateřině Siniakové.

"Upřímně, Markéta Vondroušová se mi v týdnu jevila o trochu lépe, než Katka. Ale zatím to s Buzarnescuovou zvládá, takže to asi byla dobrá volba," usmála se Plíšková.

Siniaková poté skutečně svůj duel dotáhla do vítězného konce, o osudu dramatické bitvy s Rumunskem tedy rozhodne závěrečná čtyřhra.