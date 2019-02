Přijdou změny a nic nezmůžeme, ví Pála. Češky spadly do nejspíš zbytečné baráže

včera

Nikomu nebylo do zpěvu. Kateřina Siniaková utírala slzy ještě na tiskové konferenci, Barbora Krejčíková jen těžko hledala slova o tom, jak prožívala fedcupovou premiéru. České tenistky si po víkendové porážce s Rumunskem zahrají v dubnu baráž o Světovou skupinu. Ta přitom ale nemusí nic znamenat. ITF plánuje pro ženskou tenisovou soutěž změny, díky kterým může tým Petra Pály zůstat mezi elitou, ať už dubnová bitva o přežití dopadne jakkoli.

Ať už v úterním losu dostanou české tenistky jakéhokoliv soupeře, je možné, že to bude jedna z posledních možností, jak si zahrát velký zápas Fed Cupu v domácí atmosféře jednoho z účastníků. ITF v létě projedná změny, kterými by ráda navázala na přerod, který už letos odstartoval Davis Cup.

"Je to nepříjemný stav. Protože do toho zápasu nebudeme vědět, jak to nakonec bude. Baráž jako taková je obrovský tlak, aby tým nesestoupil, ale pokud by se nesestupovalo, tak je to zase úplně o něčem jiném," prohlásil Pála.

Jenže i on tuší, že k rozšíření Světové skupiny na 16 týmů nejspíš skutečně dojde, stejně tak k tomu, že se budou minimálně semifinálové a finálové boje hrát na neutrální půdě.

"Mluvil jsem v Austrálii se sekretářem ITF, určitě to chtějí měnit, nedá se nic dělat. My jsme samozřejmě zastánci stávajícího modelu, když vidíte to úžasné publikum, a přijít o domácí prostředí, když vám chodí plná hala? Jenže těžko s tím ale něco uděláme," uvedl kapitán.

Davis Cup zavedl osmnáctičlenné finále na neutrální půdě. O něčem podobném uvažuje ITF i pro Fed Cup.

"Uvidíme, jestli to bude Final Four nebo Final Twelve, když přijde rozšíření. Ale jak by to pak bylo? Někdo si to vybojuje, někdo dostane volnou kartu? V tom případě bychom si snad nějakou zasloužili," přemítá Pála.

Praha by navíc mohla být i jedním z hlavních aspirantů na dějiště úvodního ročníku "novodobého" finále Cupu. "Pokud by na to byly finance a vyřešilo se místo, haly, kde by se dalo hrát víc zápasů najednou, proč ne, diváky máme skvělé," myslí si bývalý tenista.

Najít ideální model ale není jednoduché ani pro českého fedcupového kapitána. "Je to těžké, ITF a WTA spolu trochu soupeří a nevycházejí si vstříc. Já bych byl spokojený, kdyby bylo 16 týmů a hrálo se normálně o titul doma venku s tím, že by holky dostávaly body do žebříčku. Aby neměly pocit, že tím o něco přicházejí."

Pro hráčky je program hodně náročný, sotva dohrály v neděli poslední zápasy za svou zemi, musí spěchat do Dauhá, kde už některé v úterý hrají zápas prvního kola.

"Katka Siniaková tam jede, přitom tady nechala všechno a nemá nic kromě dobrého pocitu z vyhraného singlu. Takhle by nemusela ten žebříček tolik řešit, pokud by dostala body ve Fed Cupu," říká Pála, i když sám nevěří, že by k takové změně někdy došlo.

Dalším palčivým problém je termín, kdy by se velké finále ženské týmové soutěž mělo hrát. Spekuluje se už o dubnu, kdy je po amerických betonových klasikách v Indian Wells a Miami a hráčky přecházejí na antuku.

"To jsem v Austrálii zaslechl taky, protože se v Davis Cupu hodně řešilo, že takhle velký turnaj je až na konci sezony a měl by být dřív. Kdyby to bylo v dubnu, je to ale podle mě zase moc brzo, je to před třemi grandslamy v tom roce. Mně by se to možná líbilo mezi Wimbledonem a US Open, ale je otázka, jak by to bylo s dovolenou holek," dodává.