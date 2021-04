Kvitová - Bradyová. Češka hraje na úvod prestižního podniku proti americké trojce

Jennifer Bradyová se na německém turnaji představí teprve podruhé v kariéře. V roce 2017 vypadla hned v 1. kole a svou reputaci bude jistě chtít napravit.

Američance letos svědčily turnaje v Austrálii. Na WTA turnaji v Melbourne došla do čtvrtfinále, krátce na to na Australian Open dokonce do finále, když v semifinále porazila Karolínu Muchovou 2:1 na sety.