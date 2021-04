Tsitsipas na lovu gigantů. Stárnou, ale je jim to úplně fuk, nechápe rozjetý Řek

Dělá co může, aby se stal jedním z hlavních nástupců tenisové "velké trojky". A jde mu to náramně. Stefanos Tsitsipas pokračuje v působivých výkonech i v letošní sezoně a před blížícími se grandslamy v Paříži a Londýně hází gigantům rukavici.

"Byl jsem doslova dva centimetry od vítězství. Shit happens," mohl jen zklamaně pokrčit rameny po nedělní fantastické finálové bitvě na turnaji v Barceloně.

Dvaadvacetiletý rodák z Atén předtím poprvé v kariéře vyhrál turnaj Masters, v Monte Carlu byl naprosto dominantní. Žádné sety pak neztrácel ani ve španělské metropoli a další spanilou jízdou dokráčel až k finálovému duelu proti domácí modle a králi antuky, Rafaelu Nadalovi.

Generační střet ještě předčil velká očekávání.

Oba tenisté v aréně pojmenované právě po Nadalovi válčili tři hodiny a 38 minut, což je pro utkání hrané na dva vítězné sety bezprecedentní porce času.

Tsitsipas prohrál první set, ve druhém odvrátil odvážnými přechody na síť Nadalovy mečboly, aby měl ve třetím dějství sám ideální možnost finále ukončit. Při svém mečbolu dostal Rafu pod tlak a Španěl zahrál jeden míček dokonce přes pásku. Právě o tomhle momentu Tsitsipas mluvil, když zmiňoval "proklaté" dva centimetry.

V aréně Rafaela Nadala sklidil po těsné porážce potlesk ve stoje. Hřát ho mohla i slova místní nedotknutelné legendy.

"Takové finále jsem tady nikdy nehrál, výhra pro mě moc znamená, zvlášť po tom, co Stefanos v posledních týdnech předvádí. Tohle je nejlepší Tsitsipas, jakého jsem kdy viděl," prohlásil čtyřiatřicetiletý šampion, který v Barceloně triumfoval už po dvanácté a nikdy zde ve finále neprohrál.

Řecký talent si zaslouženě získává respekt velikánů. Nejen výkony, ale i chováním. Není nudný, neschovává se za klišé, zároveň se ale nesnižuje k žádným nesportovním výstřelkům.

O letitých vládcích tenisové planety mluví uctivě, ale i neotřele a zábavně.

"Kolik, že tady máš titulů? 28? 28 barcelonských titulů, to není zlé. Fakt žárlím. Ale zasloužíš si to. Jsi jeden z nejlepších hráčů všech dob a jsem si jistý, že to víš," rozesmíval po turnaji fanoušky i samotného Nadala.

Pochvaloval si, jak ho podobné duely bez ohledu na výsledek obohacují. "Akceptovat tyhle podmínky, napojit se na Rafovu obdivuhodnou touho bojovat, to ze mě dělá lepšího hráče. Dotknu se svých limitů, pro můj osobní rozvoj je to ideální," vyprávěl Tsitsipas.

Nadal, stejně jako Roger Federer jsou pro něj studnicí inspirace. Když nedávno zkušeného Švýcara přeskočil v žebříčku, "cítil se až provinile".

"Hodně vyhrávám, ale je potřeba zůstat pokorný, přesně jako Nadal. A Federer byl vždycky mým idolem. Člověk si od nich musí brát spoustu dobrého," řekl bodově nejlepší hráč letošní sezony.

Aktuální pořadí pro kvalifikaci na Turnaj mistrů 1. Stefanos Tsitsipas (Řecko), 2840

2. Andrej Rubljov (Rusko), 2490

3. Novak Djokovič (Srbsko), 2320

4. Daniil Medveděv (Rusko), 2130

5. Aslan Karacev (Rusko), 1505

6. Hubert Hurkacz (Polsko), 1440

7. Jannik Sinner (Itálie), 1220

8. Rafael Nadal (Španělsko), 1040

Tsitsipas by rád narušil dlouhodobou nadvládu třicátníků Djokoviče, Nadala a Federera. Ale je to vůbec možné?

"Každý by si rád myslel, že už jsou přece jen staří. Ano, stárnou, ale nezdá se, že by je to nějak obtěžovalo. Je jim to fuk," zasmál se řecký tenista a vyjádřil obdiv nad tím, jak se tenisové ikony po delších či kratších pauzách, které si v poslední době vybírají, dokáží vždy zase vrátit v nejlepší možné formě.

"My ostatní se prostě musíme smířit s tím, že oni vždycky naleznou řešení na jakýkoli problém. Pořád jsou ve formě," uzavřel Tsitsipas.

Na druhou stranu, právě jeho jméno nebude chtít ve své čtvrtině pavouka na pařížském Roland Garros vidět ani jedna z tenisových megahvězd.