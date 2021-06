Třetí triumf nepřidá. Kvitová ve Wimbledonu po rychlé porážce od Stephensové končí

Tenistka Petra Kvitová vypadla ve Wimbledonu hned v prvním kole. Dvojnásobná šampionka z londýnské trávy dnes podlehla 3:6 a 4:6 Sloane Stephensové z USA.

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová vypadla v prvním kole počtvrté. Přes úvodní zápas na oblíbené trávě v minulosti nepřešla také v letech 2008, 2009 a před třemi lety.

Svěřenkyni Jiřího Vaňka se letos na grandslamech nedaří. Na Australian Open dohrála ve 2. kole. Z antukového Roland Garros odstoupila před utkáním druhého kola kvůli natrženému vazu v kotníku, který otestovala minulý týden v Německu, kde postoupila do semifinále.

"Jsem zklamaná, smutná a bolí to, ale jsou důležitější věci v životě," řekla jednatřicetiletá Kvitová při on-line tiskové konferenci. "Těžko jsem hledala něco, o co bych se mohla opřít. Nehrála jsem nejlépe a ona hrála velmi solidně," pochválila Stephensovou, vítězku US Open z roku 2017.

Do druhého kola naopak prošel Jiří Veselý. Jediný český muž v hlavní soutěži porazil Němce Yannicka Hanfmanna 6:1, 7:5, 7:6 a na londýnské trávě přešel první kolo i posedmé v kariéře. "Jsem rád, že jsem na to navázal, i když se mi v poslední době nedaří a sebevědomí není tolik," řekl Veselý. Jeho příštím soupeřem bude Maďar Marton Fucsovics.

Do hry se dnes dostala také Marie Bouzková, jejíž duel s Ruskou Věrou Zvonarevovou se právě hraje.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Hanfmann (Něm.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5), Djokovič (1-Srb.) - Draper (Brit.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2, Tiafoe (USA) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:4, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Stephensová (USA) - Kvitová (10-ČR) 6:3, 6:4, Osoriová (Kol.) - Kalinská (Rus.) 1:6, 6:0, 6:4, Keninová (4-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2, Boulterová (Brit.) - Laová (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:4, Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 4:6, 6:3, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Niculescuová (Rum.) 6:1, 6:4, Muguruzaová (11-Šp.) - Ferrová (Fr.) 6:0, 6:1, Keysová (23-USA) - Swanová (Brit.) 6:3, 6:4, Alexandrovová (32-Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:3, Davisová (USA) - Burrageová (Brit.) 6:2, 6:1, Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:3.