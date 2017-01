před 21 minutami

V listopadu sice bylo Radkovi Štěpánkovi už 38 let, tenisový svět ale ani ve vyšším sportovním věku nepřestává bavit. V pondělí na svém profilu zveřejnil video parádního úderu, kterým se blýskl v závěrečném kole kvalifikace na Australian Open. "Já už tady mám dobu večerníčku, tak si to pouštím před spaním, i když věřím, že další životní údery ještě přijdou," napsal Štěpánek k videu. Už v noci na úterý přitom bude český veterán mít příležitost se na svém 14. Australian Open znovu předvést, neboť nastoupí do prvního kola proti Dmitriji Tursunovovi.

Ja uz tady mam dobu vecernicku, tak si to poustim pred spanim, i kdyz verim, ze dalsi zivotni udery jeste prijdou :-) Libi? Zveřejnil(a) Radek Stepanek dne 16. Leden 2017

