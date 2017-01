Titul šampionky z Melbourne je na dosah. Plíšková je ve hře, ale musí zaplašit noční můry

před 1 hodinou

Nejlepší tenistky světového žebříčku trpí před úvodním grandslamem sezony nevýraznou formou plnou výkyvů, naopak Karolína Plíšková ještě letos neprohrála. Los je ale proti české jedničce. Jak si v Melbourne povede?

Praha/Melbourne – Žádná vyložená favoritka, spousta kandidátek na titul a prakticky žádné jistoty. Tak lze stručně shrnout rozpoložení na ženském okruhu WTA v úvod prvního grandslamu sezony Australian Open. Už před sezonou bylo nasnadě, že rok 2017 bude honbou za postem světové jedničky.

Na trůn má chuť celá řada hráček a cesta k vysněnému cíli vede pochopitelně především přes turnaje velké čtyřky. V Melbourne se tak schází smečka hladových vlčic. Některé chtějí útočit ze zadních pozic, jiné touží po udržení výhodných míst v čele světového žebříčku.

Jestliže po minulé sezoně se mluvilo o nejistotě ve výsledcích prakticky všech tenistek elitní desítky, hned prvních čtrnáct dní nového ročníku tuto "jistotu nejistoty" ještě výrazněji prohloubilo. Namátkou: světová jednička Němka Angelique Kerberová prohrála v Brisbane už svůj druhý zápas, následně v Sydney dokonce hned ten první.

Psychický blok už je pryč

Dvojka Serena Williamsová selhala v Aucklandu hned ve druhém klání, v duelu s krajankou Madison Brengleovou nasázela neuvěřitelných 88 nevynucených chyb. Přesvědčivá nebyla ani třetí žena rankingu Polka Agnieszka Radwaňská, byť došla na generálce v Sydney do finále. V čínském Šen-čenu totiž zkraje sezony dostala kanára od Američanky Alison Riskeové. Světová čtyřka Simona Halepová dokonce v Melbourne vypadla už v prvním kole A tak by se dalo pokračovat.

Jako by teď vítězná trofej z Australian Open stála na svém podstavci a doslova se nabízela. Jsem tady, jsem dostupná, vezměte si mě. Může mě mít ale jen jedna z vás? Kdo to nakonec bude? Čeští fanoušci věří v úspěch Karolíny Plíškové. Mají na to plné právo.

Momentální světová pětka na posledním odehraném grandslamu v září v New Yorku prolomila své dlouholeté prokletí a konečně překročila třetí kolo. A s vymazaným psychickým blokem přišel výstřel mezi největší hvězdy. Cesta Plíškové loňským US Open se zastavila až ve finále.

Češka pak zaujala i v úvodu této sezony, když už pod vedením nového trenéra Davida Kotyzy přesvědčivě ovládla přípravný podnik v Brisbane. Při selhávání ostatních velkých favoritek to byl jasný vzkaz směrem k Melbourne.

"Grandslamy jsou pro mě letos jednoznačnou prioritou," nechala se slyšet česká jednička. V Austrálii teď může potvrdit slova expertů, kteří ji považují za jednu z největších favoritek na post světové jedničky. Jenže...

Plíšková má nepříjemný los

Kdo říká, že na losu nezáleží, protože kdo chce vyhrát, musí stejně porazit všechny, neví, o čem mluví. První veledůležitá bitva se odehrála už v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času. A Plíšková z ní bohužel vyšla jako poražená. Nebyla sama. Stejné pocity může mít při pohledu na pavouka třeba americká legenda Serena Williamsová. Hned si řekneme proč.

"Jestli můžu v Melbourne vyhrát? Nechci vůbec odhadovat, protože moje šance budou hodně závislé na losu," řekla po triumfu v Brisbane čtyřiadvacetiletá Češka. Dobře věděla, že v osudí je řada soupeřek, jejichž styl hry jí dělá velké problémy. A co osud nechtěl, hned několik takových, které dokážou neutralizovat útočnou hru české hvězdy, je přímo v její části pavouka.

Hned ve druhém kole může Plíšková narazit na Rumunku Monicu Niculescuovou, proslulou značně neortodoxním stylem plným zákeřných forhendových slajzů a čopů. Ta navíc patří k těm defenzivně laděným tenistkám, které doběhnou prakticky všechno. Plíšková s ní má negativní bilanci 1:2 na zápasy.

Navlas stejnou zápasovou statistiku má i se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou, potenciální soupeřkou v osmifinále. A případné čtvrtfinále? Tam to vypadá na souboj se světovou trojkou Radwaňskou, s níž Plíšková prohrála všech dosavadních sedm duelů vždy 0:2 na sety. Vysoká Češka by tedy jistě uvítala pomoc jiných tenistek, které by zmíněné noční můry včas odstranily z cesty.

Serena začíná s Bencicovou. A pak přijde Šafářová?

Jak už jsme nastínili, Serena Williamsová to má výhledově dost možná ještě těžší. V prvním kole Švýcarka Belinda Bencicová, dále pak třeba Lucie Šafářová, Timea Babosová, Barbora Strýcová, v případném čtvrtfinále rozjetá Britka Johanna Kontaová či úřadující šampionka Turnaje mistryň Dominika Cibulková ze Slovenska. A v semifinále třeba Plíšková nebo Radwaňská. Opticky snadnější los mají z favoritek například Angelique Kerberová, Garbině Muguruzaová nebo Dominika Cibulková.

Ale zpět k Plíškové. Ta po losu všemožně brzdila prognózy pasující ji na kandidátku melbournského úspěchu.

"Ani náhodou se neberu jako favoritka. Je to dlouhý turnaj. Je tu hodně hráček. Musím jít krůček po krůčku. Zatím znám jen soupeřku v prvním kole, tu chci překonat. Pak se můžeme bavit o další," řekla Plíšková v rozhovoru pro pořadatele Australian Open. Pro úplnost, v prvním kole se střetne se 105. hráčkou žebříčku, Španělkou Sarou Sorribesovou.

"Je tady pořád spousta lepších hráček, než jsem já. Řekla bych že každá se snažila vyladit formu právě na tuhle chvíli. Je to první grandslam sezony. Každá tvrdě makala, takže těžko říct. Uvidíme co nám ukážou první kola," dodala.

Před sedmi lety vyhrála v Melbourne juniorku

V Melbourne zatím došla maximálně do třetího kola, přesto má na areál v Melbourne Parku už léta hluboko zakořeněné krásné vzpomínky. V roce 2010 tady vyhrála juniorský grandslam.

"Už je to sedm let, ale pamatuji si to. Samozřejmě že ano. Byl to první grandslam, který jsem kdy hrála. Takže finále v aréně Roda Lavera pro mě bylo obrovským zážitkem. Byla jsem malá a vystrašená. A pak jsem vyhrála. To byla velká věc, první můj velký výsledek," vyprávěla Plíšková o velké zkušenosti.

Jiná zkušenost, kterou by Češka ráda využila, je ta z minulého roku. "Můžu říct, že moje forma je podobná té před US Open. Tam jsem vyhrála v Cincinnati, pak jsem se odhlásila z New Havenu," prohlásila Plíšková, narážejíc na letošní triumf v Brisbane a odstoupení z podniku v Sydney.

"Snažím se prostě být stoprocentně připravená. Když hrajete dobře a máte spoustu zápasů, nevidím důvod proč hrát další turnaj, který končí v sobotu a v pondělí už nastoupit do prvního kola Australian Open. To je prostě hodně těžké, obzvlášť v klimatických podmínkách, které tady panují," vysvětlila své rozhodnutí. Doufá, že se jí i tentokrát vyplatí.

autor: Aleš Vávra | před 1 hodinou