Tohle nikdo nečekal, žasne svět. Krejčíková chce do finále přes řeckou fitness mašinu

Tenis pozná novou grandslamovou šampionku. Do semifinále Roland Garros prošly tenistky, které na turnaji nepatřily mezi šestnáct nejvýše nasazených hráček. Bezvládí na okruhu tak dospělo na novou úroveň: vyhrát může úplně kdokoli. Bude to Barbora Krejčíková?

"Tohle nikdo nečekal," oznamoval v titulku šokující složení semifinálových dvojic specializovaný magazín Tennis.com. "Na něco podobného by nikdo nevsadil," přidaly se oficiální stránky pařížského grandslamu.

Svět tenisu je v údivu, pohár Suzanne Lenglenové políbí a zvedne nad hlavu jedna z této čtveřice: 18. hráčka světa Maria Sakkariová, 32. na žebříčku Anastasia Pavljučenkovová, 33. tenistka pořadí Barbora Krejčíková nebo 85. v rankingu Tamara Zidanšeková.

Senzace to bude, ať už se bude v sobotu slavit v Řecku, Rusku, Česku nebo Slovinsku.

I když, jak pro koho. Sakkariová se složení semifinále nediví. Vzhledem k částečně zmraženému žebříčku by za normálních okolností byly všechny čtyři tenistky dávno mnohem výš.

"Těžko říct, jaký je teď skutečný ranking. Je to trochu nešťastné, protože jsme všechny čtyři hrály v poslední době skvěle. Každá z nás tady může získat titul," tvrdí Řekyně.

Koho ale favorizují experti? Největší důvěru si posledními výkony a především vítězstvím nad obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou z Polska získala právě řecká "fitness bomba" Maria Sakkariová.

Rodačka z Atén bude semifinálovou soupeřkou Barbory Krejčíkové.

"Nechtěl bych proti Sakki hrát, obzvlášť ne na antuce. Je strašně silná, připomíná mi Davida Ferrera. Když jste proti němu hráli, věděli jste, že to bude bolet, ať už vyhrajete, nebo prohrajete. Maria má našlápnuto vyhrát celý turnaj," říká Alex Corretja, expert Eurosportu a bývalý skvělý španělský antukář.

"Její práce nohou je precizní," dodává někdejší světová jednička Mats Wilander.

Fyzická hra Sakkariové skutečně nahání hrůzu. Neméně hodná respektu je ale i její mentalita. Řekyně se do soupeřky zakousne a už nepustí. Proběhne takzvaný "SakkAttack", jak si její fanoušci zvykli pojmenovat zarputilý energický styl, kterým vyhrává zápasy. Sama hráčka přezdívku využívá na sociálních sítích.

Na tiskové konferenci po výhře nad Šwiatekovou zazněla hned v první otázce velká lichotka. Její fyzičku označil jeden ze zahraničních novinářů jako jednu z nejlepších napříč celým ženským sportem.

"Díky za kompliment. Abych byla upřímná, strašně moc běhám a strašně moc posiluju," usmála se Sakkariová. Nic nového, vždyť videa, jak dřepuje se stokilovou činkou, obletěla tenisovou planetu už před lety.

"S fitness koučem pracuju už od svých čtrnácti. A souhlasím, že udělal opravdu dobrou práci. Ale já miluju trávit čas v posilovně. Užívám si to," dodala.

Sakkariová si najednou v Paříži může užívat roli největší favoritky, nicméně Krejčíkovou už si dnes nikdo nedovolí podcenit. V tenisovém prostředí přitom panuje vcelku jednoznačné shoda: pokud si česká senzace poradí po Elině Svitolinové, Sloane Stephensová a Coco Gauffové i s Marií Sakkariovou, bude ve finále naprosto jasnou kandidátkou na titul.

Steve Tignor z Tennis.com předpověděl ve svém preview přesně takový scénář.

"Sakkariová je výše postavená a spolehlivější hráčka. Má slušnou historii velmi těsných zápasů s těmi nejlepšími. Krejčíková je ale moje divoká karta. Když se do toho dostane, její rejstřík úderů je neobyčejný. Je schopná trefovat čáry a nacházet rohy kurtu z forhendu i bekhendu," napsal Tignor a tipnul si postup české hráčky po velkém boji.

Ve vzájemných zápasech vede Krejčíková 2:0. Poprvé se setkaly před dlouhými sedmi lety, ve finále malého ITF turnaje v Polsku, oběma bylo osmnáct let. Češka tehdy vyhrála jasně 6:4, 6:1 a na další setkání se Sakkariovou čekala až do letošního roku. V prvním kole turnaje v Dubaji na tvrdém povrchu vyhrála Krejčíková 6:2, 7:6.

Podle řecké hráčky to ale nic neznamená. "Popravdě jsem tam nehrála dobře, dělala jsem spoustu chyb. Ona měla zase jeden ze svých nejlepších týdnů," připomněla Sakkariová, že se Krejčíková tehdy dostala až do finále, kde podlehla španělské favoritce Garbině Muguruzaové.

"Bude to těžké, ale věřím trenérům, že mi připraví správný herní plán. Věřím si a věřím i jim. Myslím, že to bude fungovat," poslala soupeřce varování.

Krejčíková promluvila o překážce na cestě do finále velmi pokorně.

"Bude fajn si s ní zase zahrát. Je výborná, opravdu hodně atletická a má taky dost zkušeností. Bude to další velká výzva. Musím se dobře připravit a hrát svůj nejlepší tenis. A co je nejdůležitější, užít si to," prohlásila pětadvacetiletá Češka před dalším životním zápasem, který bude deník Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži.