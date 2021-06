Medveděv v Paříži seřval hlučné dělníky. Peníze vládnou, pustil se do pořadatelů

Daniil Medveděv se hořce rozloučil s French Open. Ruského tenistu ve čtvrtfinále přehrál ve třech setech Řek Stefanos Tsitsipas. Druhý hráč světového žebříčku během úterního šlágru několikrát neudržel koncentraci a po svém vyřazení ostře zkritizoval pařížské pořadatele.

Proti řeckému soupeři se Medveděv před večerním utkáním na kurtu Philippa Chatriera pyšnil skvostnou bilancí 6:1 na zápasy, jenže Tsitsipas své velké ruské prokletí zlomil.

Agresivní hrou a vytrvalými razantními útoky do bekhendu Medveděva otrávil, ve druhém setu mu utekl ze dvou setbolů, ve třetím zase otočil z nepříznivého stavu 2:4. Nakonec dvaadvacetiletý Řek slavil po výhře 6:3, 7:6, 7:5.

Na kurtu byl Tsitsipas mnohem soustředěnější než jeho rival. Medveděva ve druhém setu několikrát rozhodil hluk nesoucí se z chodeb po obvodu největšího místního stadionu.

"Tohle je nějaký turnaj futures, nebo Roland Garros?" ptal se Rus sarkasticky umpirového rozhodčího. O chvíli později už to nevydržel, naklonil se za výsledkovou tabuli a pustil se do dělníků: "Je zákaz vycházení. Vypadněte odtud."

Po jednadvacáté hodině už do areálu v uplynulých dnech nesměli fanoušci a Medveděv si komorní atmosféru rozhodně neužíval. Že ho obecně tohle specifikum letošního Roland Garros vnitřně užírá, potvrdil na pozápasové tiskové konferenci.

"Stoprocentně jsem z toho zklamaný. Peníze vládnou," zkritizoval pořadatele.

"Náš duel byl bezpochyby zápasem dne, takže organizátoři Roland Garros dali přednost Amazonu před lidmi. Takhle jednoduché to je," uvedl pětadvacetiletý hráč.

Francouzská federace letos zavedla night sessions pod umělým osvětlením a exkluzivní práva na jejich vysílání ve Francii prodala gigantické streamovací službě Amazon Prime.

Ředitel turnaje Guy Forget minulý týden potvrdil, že se organizátoři zavázali k zařazování nejlepšího utkání dne právě do tohoto časového okna.

Medveděv dal najevo jednoznačnou nevoli. "Je to vtipné, zrovna včera jsem se začal dívat na třetí sezónu dokumentu Drive to Survive o formuli 1. Jedna z epizod se jmenuje 'Cash is King'," dal se ruský tenista do vyprávění.

"Když začala pandemie a ptali se Lewise Hamiltona, co si myslí o závodech v současném světě, řekl: Vůbec nevím, co tu děláme. Ale peníze vládnou. Tady je to stejné."

Medveděv poté vyjádřil znepokojení z toho, kam vlastně vydělané finance plynou.

"Samozřejmě, že je dobré mít sponzory, díky nim my hráči můžeme vydělávat peníze. Na druhou stranu máme letos na Roland Garros víc diváků, máme smlouvu s Amazonem a přitom nám srazili patnáct procent z prize money. Takže otázka je: kde jsou ty peníze od Amazonu?" ukončil Medveděv monolog na citlivé téma.

Podívejte se na klíčové momenty šlágru Medveděv vs. Tsitsipas:

Medveděv - Tsitsipas highlights | Video: Roland Garros

Svůj zápas s Tsitsipasem uzavíral ve značné tenzi. V posledním gemu se dožadoval opakování prvního servisu, nelíbil se mu pohyb závěsné kamery nad dvorcem.

U rozhodčího ale nepochodil. "Rozhoduješ se špatně. Děláš velké chyby. Jestli prohraju, je to tvoje chyba," pustil se do něj.

V nejvypjatější chvíli proti mečbolu soupeře pak zahrál překvapivé podání spodem. Tsitsipas však zareagoval pozorně, Medveděva chladnokrevně prohodil a mohl zvednout ruce nad hlavu.

"Přemýšlel jsem o tom celý zápas, stál na returnu hodně vzadu. V ten moment mi to přišlo jako správné rozhodnutí, ale vůbec se mi to nepovedlo. Příště už to asi neudělám," uznal Medveděv.

Přes hořkou porážku může z French Open odjíždět relativně spokojený. Medveděv zlomil svou černou pařížskou sérii a poprvé v kariéře se na grandslamové antuce dostal přes první kolo.

Medveděvovo podání spodem proti mečbolu: